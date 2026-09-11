Что мы ждем? Зеленский эмоционально призвал США ударить по России новыми санкциями

США должны вводить санкции против России немедленно, чтобы лишить ее возможности ежедневно финансировать войну против Украины. Во время войны лучше принять даже неидеальное решение, чем медлить.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Задержка решений и роль Конгресса

Глава государства выразил непонимание из-за задержек в принятии критически важных ограничений против страны-агрессора.

По его мнению, экономические и энергетические санкции, а также запреты на производство баллистического оружия в РФ должны быть внедрены без промедления.

"Решение по санкциям, по экономическим и энергетическим ограничениям Российской Федерации, по ограничениям на производство баллистических ракет, соответствующего оружия должны приниматься сразу. Что мы ждем?" - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул важность поддержки американского законодательства, в частности, инициатив сенатора Линдси Грэма.

Ожидание от администрации США

Украинский лидер отметил, что голосование за санкционный закон в Конгрессе является историческим моментом для США, поскольку это защита общих ценностей.

Кроме законодательных шагов Украина рассчитывает и на решительные шаги со стороны исполнительной власти Соединенных Штатов.

"Помимо этого важны сильные решения администрации президента США. Личные решения президента Трампа. Очень хочется на это надеяться", - добавил глава государства.