Що має отримати кожен військовий: Міноборони оприлюднило повний список спорядження

У Міністерстві оборони України розповіли, що саме входить до Бойового єдиного комплекту (БЄК), яким повинні забезпечувати кожного військового. Йдеться про повний набір сучасного обмундирування, спорядження та засобів захисту.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міноборони.
Відомство забезпечує військовослужбовців Збройних сил та Державної спеціальної служби транспорту повним набором сучасного обмундирування і спорядження. Постачання здійснюється за Нормою №1 - складом Бойового єдиного комплекту (БЄК), затвердженим наказом Міноборони №232 від 29 квітня 2016 року.
У відомстві наголошують, що мета БЄК - дати кожному військовому все необхідне для роботи в різних кліматичних і бойових умовах, забезпечивши тактичний захист, комфорт і надійність спорядження.
БЄК включає шість великих категорій забезпечення - від літньої панами до бронежилета та спальника. Кожен військовий має бути забезпечений головними уборами, обмундируванням, білизною, взуттям, спорядженням та засобами індивідуального захисту.
До складу повного сезонного набору входять: літня панама, тактичні кепі, зимові шапки, балаклави та підшоломники для холодної погоди.
Головні убори для військових (інфографіка: Міноборони)
Багатошарова система одягу для адаптації до будь-яких умов:
Обмундирування для військових (інфографіка: Міноборони)
Українські захисники мають отримувати функціональну термобілизну, натільні комплекти для літа та зими, трекінгові шкарпетки - все для терморегуляції та гігієни в польових умовах.
Білизна для військових (інфографіка: Міноборони)
Захисників мають забезпечити комплектом від легких літніх моделей до зимових черевиків із високими берцями, а також спеціальним утепленим взуття, зокрема бахілами.
Взуття для військових (інфографіка: Міноборони)
До переліку спорядження входять елементи, що забезпечують автономність:
Спорядження для військових (інфографіка: Міноборони)
Військові мають бути забезпечені обов’язковими елементами безпеки:
Засоби індивідуального захисту для військових (інфографіка: Міноборони)
Нагадаємо, українські військові мають низку житлових пільг, включно зі знижками на оплату житла й комунальних послуг, першочерговим отриманням житлової площі та забезпеченням житлом поранених упродовж двох років після взяття на облік.
РБК-Україна також розповідало, куди потрібно звернутися військовому, щоб оформити пільги.