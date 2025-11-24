Що має отримати кожен військовий: Міноборони оприлюднило повний список спорядження

Відомство забезпечує військовослужбовців Збройних сил та Державної спеціальної служби транспорту повним набором сучасного обмундирування і спорядження. Постачання здійснюється за Нормою №1 - складом Бойового єдиного комплекту (БЄК), затвердженим наказом Міноборони №232 від 29 квітня 2016 року.

У відомстві наголошують, що мета БЄК - дати кожному військовому все необхідне для роботи в різних кліматичних і бойових умовах, забезпечивши тактичний захист, комфорт і надійність спорядження.

Що входить до Бойового єдиного комплекту

БЄК включає шість великих категорій забезпечення - від літньої панами до бронежилета та спальника. Кожен військовий має бути забезпечений головними уборами, обмундируванням, білизною, взуттям, спорядженням та засобами індивідуального захисту.

Головні убори

До складу повного сезонного набору входять: літня панама, тактичні кепі, зимові шапки, балаклави та підшоломники для холодної погоди.



Головні убори для військових (інфографіка: Міноборони)

Обмундирування

Багатошарова система одягу для адаптації до будь-яких умов:

літні та зимові костюми;

утеплювачі;

вітровологозахисні куртки й штани;

тактичні сорочки та спеціальні рукавички.

Обмундирування для військових (інфографіка: Міноборони)

Білизна

Українські захисники мають отримувати функціональну термобілизну, натільні комплекти для літа та зими, трекінгові шкарпетки - все для терморегуляції та гігієни в польових умовах.



Білизна для військових (інфографіка: Міноборони)

Взуття

Захисників мають забезпечити комплектом від легких літніх моделей до зимових черевиків із високими берцями, а також спеціальним утепленим взуття, зокрема бахілами.



Взуття для військових (інфографіка: Міноборони)

Спорядження

До переліку спорядження входять елементи, що забезпечують автономність:

тактичні рукавички,

спальний мішок і килимок,

фляги, казанок,

транспортні й адміністративні сумки.

Спорядження для військових (інфографіка: Міноборони)

Засоби індивідуального захисту

Військові мають бути забезпечені обов’язковими елементами безпеки:

балістичним шоломом,

бронежилетом (полегшеним або модульним),

балістичними окулярами.



Засоби індивідуального захисту для військових (інфографіка: Міноборони)