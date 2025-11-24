Что должен получить каждый военный: Минобороны обнародовало полный список снаряжения

Ведомство обеспечивает военнослужащих Вооруженных сил и Государственной специальной службы транспорта полным набором современного обмундирования и снаряжения. Поставка осуществляется по Норме №1 - составу Боевого единого комплекта (БЕК), утвержденному приказом Минобороны №232 от 29 апреля 2016 года.

В ведомстве отмечают, что цель БЕК - дать каждому военному все необходимое для работы в различных климатических и боевых условиях, обеспечив тактическую защиту, комфорт и надежность снаряжения.

Что входит в Боевой единый комплект

БЕК включает шесть больших категорий обеспечения - от летней панамы до бронежилета и спальника. Каждый военный должен быть обеспечен головными уборами, обмундированием, бельем, обувью, снаряжением и средствами индивидуальной защиты.

Головные уборы

В состав полного сезонного набора входят: летняя панама, тактические кепи, зимние шапки, балаклавы и подшлемники для холодной погоды.



Головные уборы для военных (инфографика: Минобороны)

Обмундирование

Многослойная система одежды для адаптации к любым условиям:

летние и зимние костюмы;

утеплители;

ветровлагозащитные куртки и брюки;

тактические рубашки и специальные перчатки.

Обмундирование для военных (инфографика: Минобороны)

Белье

Украинские защитники должны получать функциональное термобелье, нательные комплекты для лета и зимы, трекинговые носки - все для терморегуляции и гигиены в полевых условиях.



Белье для военных (инфографика: Минобороны)

Обувь

Защитников должны обеспечить комплектом от легких летних моделей до зимних ботинок с высокими берцами, а также специальной утепленной обуви, в частности бахилами.



Обувь для военных (инфографика: Минобороны)

Снаряжение

В перечень снаряжения входят элементы, обеспечивающие автономность:

тактические перчатки,

спальный мешок и коврик,

фляги, котелок,

транспортные и административные сумки.

Снаряжение для военных (инфографика: Минобороны)

Средства индивидуальной защиты

Военные должны быть обеспечены обязательными элементами безопасности:

баллистическим шлемом,

бронежилетом (облегченным или модульным),

баллистическими очками.



Средства индивидуальной защиты для военных (инфографика: Минобороны)