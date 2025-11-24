RU

Общество Образование Деньги Изменения

Что должен получить каждый военный: Минобороны обнародовало полный список снаряжения

Фото: Украинский военный (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Министерстве обороны Украины рассказали, что именно входит в Боевой единый комплект (БЕК), которым должны обеспечивать каждого военного. Речь идет о полном наборе современного обмундирования, снаряжения и средств защиты.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Ведомство обеспечивает военнослужащих Вооруженных сил и Государственной специальной службы транспорта полным набором современного обмундирования и снаряжения. Поставка осуществляется по Норме №1 - составу Боевого единого комплекта (БЕК), утвержденному приказом Минобороны №232 от 29 апреля 2016 года.

В ведомстве отмечают, что цель БЕК - дать каждому военному все необходимое для работы в различных климатических и боевых условиях, обеспечив тактическую защиту, комфорт и надежность снаряжения.

Что входит в Боевой единый комплект

БЕК включает шесть больших категорий обеспечения - от летней панамы до бронежилета и спальника. Каждый военный должен быть обеспечен головными уборами, обмундированием, бельем, обувью, снаряжением и средствами индивидуальной защиты.

Головные уборы

В состав полного сезонного набора входят: летняя панама, тактические кепи, зимние шапки, балаклавы и подшлемники для холодной погоды.


Головные уборы для военных (инфографика: Минобороны)

Обмундирование

Многослойная система одежды для адаптации к любым условиям:

  • летние и зимние костюмы;
  • утеплители;
  • ветровлагозащитные куртки и брюки;
  • тактические рубашки и специальные перчатки.

Обмундирование для военных (инфографика: Минобороны)

Белье

Украинские защитники должны получать функциональное термобелье, нательные комплекты для лета и зимы, трекинговые носки - все для терморегуляции и гигиены в полевых условиях.


Белье для военных (инфографика: Минобороны)

Обувь

Защитников должны обеспечить комплектом от легких летних моделей до зимних ботинок с высокими берцами, а также специальной утепленной обуви, в частности бахилами.


Обувь для военных (инфографика: Минобороны)

Снаряжение

В перечень снаряжения входят элементы, обеспечивающие автономность:

  • тактические перчатки,
  • спальный мешок и коврик,
  • фляги, котелок,
  • транспортные и административные сумки.

Снаряжение для военных (инфографика: Минобороны)

Средства индивидуальной защиты

Военные должны быть обеспечены обязательными элементами безопасности:

  • баллистическим шлемом,
  • бронежилетом (облегченным или модульным),
  • баллистическими очками.


Средства индивидуальной защиты для военных (инфографика: Минобороны)

Напомним, украинские военные имеют ряд жилищных льгот, включая скидки на оплату жилья и коммунальных услуг, первоочередное получение жилой площади и обеспечение жильем раненых в течение двух лет после постановки на учет.

РБК-Украина также рассказывало, куда нужно обратиться военному, чтобы оформить льготы.

