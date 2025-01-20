Путін заявив, що "відкритий до діалогу" з адміністрацією Трампа щодо війни в Україні

Росія нібито "відкрита для діалогу" з новою адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Це має бути "не коротке перемир’я, а довгостроковий мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна під час наради з членами Радбезу РФ.

Путін привітав Трампа зі вступом на посаду президента США. За його словами, у Москві бачать заяви Трампа і його команди про бажання відновити прямі контакти з РФ.

"Ми ніколи не відмовлялися від діалогу з будь-якою адміністрацією США. Ми також відкриті для діалогу з новою адміністрацією США щодо українського конфлікту. Метою українського врегулювання має бути не коротке перемир'я, а довгостроковий мир", - сказав він.

Російський диктатор також заявив, що "мир в Україні має бути заснований на повазі законних інтересів людей, які проживають у цьому регіоні". А діалог зі США, за словами Путіна, "має будуватися на рівноправній і взаємоповажній основі".

Водночас він додав, що влада Росії продовжить боротися за інтереси свого народу, бо нібито "в цьому полягає сенс СВО".