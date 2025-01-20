Путін заявив, що "відкритий до діалогу" з адміністрацією Трампа щодо війни в Україні
Росія нібито "відкрита для діалогу" з новою адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Це має бути "не коротке перемир’я, а довгостроковий мир".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна під час наради з членами Радбезу РФ.
Путін привітав Трампа зі вступом на посаду президента США. За його словами, у Москві бачать заяви Трампа і його команди про бажання відновити прямі контакти з РФ.
"Ми ніколи не відмовлялися від діалогу з будь-якою адміністрацією США. Ми також відкриті для діалогу з новою адміністрацією США щодо українського конфлікту. Метою українського врегулювання має бути не коротке перемир'я, а довгостроковий мир", - сказав він.
Російський диктатор також заявив, що "мир в Україні має бути заснований на повазі законних інтересів людей, які проживають у цьому регіоні". А діалог зі США, за словами Путіна, "має будуватися на рівноправній і взаємоповажній основі".
Водночас він додав, що влада Росії продовжить боротися за інтереси свого народу, бо нібито "в цьому полягає сенс СВО".
Трамп хоче поговорити з Путіним
Нагадаємо, як повідомляють американські ЗМІ, обраний президент США Дональд Трамп доручив організувати телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. І ця розмова очікується найближчими днями після інавгурації 20 січня.
Також нещодавно Трамп заявив, що хотів би зустрітися з Путіним якомога швидше після своєї інавгурації. За словами майбутнього президента США, від російського диктатора залежить завершення війни проти України.
Перед тим майбутній радник з нацбезпеки США Майк Волц заявив, що очікує телефонної розмови між Трампом і Путіним "найближчими днями та тижнями".
Додамо, у Кремлі також вже заявляли про готовність зустрічі з Трампом без жодних умов.
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