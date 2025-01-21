Переговори з командою Трампа можуть відбутись найближчим часом, Арахамія назвав терміни

Переговори представників України з командою новообраного президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа можуть відбутись вже на початку лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію в ефірі телемарафону.

Окремо додамо, що "Український тиждень" є адвокаційним заходом, покликаним зміцнити співпрацю між Україною та США. У рамках цієї ініціативи проводять різноманітні заходи, зокрема тематичні форуми, круглі столи та зустрічі, які об’єднують представників обох держав. Основна мета події - обговорення важливих питань, пов’язаних із поглибленням партнерських відносин.

"На початку лютого у Вашингтоні відбудеться "Український тиждень". Я думаю, що там насправді відбуватимуться основні процеси й переговори з новою командою Трампа. Тому чекаємо", - заявив Арахамія.

Переговори Зеленського з Трампом

Учора, 20 січня, у столиці США, Вашингтоні, відбулася церемонія інавгурації Трампа. Ця подія офіційно підтвердила його вступ на посаду президента та очільника адміністрації Білого дому.

Як відзначав президент Володимир Зеленський, перед тим, як сідати за стіл переговорів з Росією, він би бажав отримати від обраного президента США Трампа гарантії.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак нещодавно відзначав, що найближчим часом може відбутись особиста зустріч президента України та республіканця. Зокрема він додав, що одразу після інавгурації між командами почнуться офіційні розмови та консультації.

Зокрема Трамп заявляв, що Путін хоче зустрітися з ним. Днями обраний президент США знову розповів про бажання Путіна поговорити та додав, що підготовка такого контакту вже відбувається.

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