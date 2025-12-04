UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Що гуглили українці у 2025 році? Google представив список топ-запитів

Google розкрив, що найбільше гуглили українці у 2025 році (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Google представила щорічний огляд пошукових запитів, який відображає, які теми, події та імена привертали найбільшу увагу українців протягом 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані, опубліковані в офіційному блозі Google.

Що найчастіше гуглили українці у 2025 році

Найпопулярніші запити:

  1. Графік відключення світла
  2. Холостяк 2025
  3. Гра в кальмара 2
  4. Лабубу
  5. Усик Дюбуа
  6. Венздей 2 сезон
  7. Ущелина
  8. Гангстерленд
  9. Євробачення 2025
  10. НАБУ

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

  1. Олександр Усик
  2. Тарас Цимбалюк
  3. Юлія Свириденко
  4. Тімур Міндіч
  5. Макс Корж
  6. Меланія Трамп
  7. Леся Нікітюк
  8. Костянтин Темляк
  9. Геннадій Труханов
  10. Джозеф Паркер

Пішли назавжди:

  1. Анна Жук
  2. Андрій Парубій
  3. Роман Попов
  4. Оззі Осборн
  5. Максим Неліпа
  6. Євгенія Добровольська
  7. Тигран Кеосаян
  8. Чарлі Кірк
  9. Юрій Ніколаєв
  10. Халк Хоган

Питання: “Що таке?”:

  1. Білий квиток
  2. НАБУ
  3. Мобілізаційне розпорядження
  4. Договір довічного утримання
  5. ТРО
  6. Відпустка за рахунок служби
  7. Військова присяга
  8. Соціальний супровід ветеранів
  9. Військовий облік
  10. Розмитнення на ЗСУ

Покупка:

  1. Лабубу
  2. Пікап для ЗСУ
  3. Айфон 17
  4. Жіноча військова форма
  5. Гарна вишиванка
  6. Екофло
  7. Дрогобицька сіль
  8. Військові облігації
  9. Валюта в банку
  10. Генератор

Фільм:

  1. Ущелина
  2. Носферату
  3. Хороша погана дівчинка
  4. Майнкрафт
  5. Анора
  6. Дракула 2025
  7. Наша провина
  8. Мікі 17
  9. Ліло і Стіч
  10. 28 років потому

Серіал року:

  1. Гра в кальмара 2
  2. Венздей 2 сезон
  3. Гангстерленд
  4. Зворотній напрямок
  5. Будиночок на щастя 6 сезон
  6. Джінні і Джорджія
  7. День шакала
  8. Далеке місто
  9. Кохання та полум'я
  10. Бункер мільярдерів

Запити українців у 2025 році (фото: Google)

Як змінилися пошукові тренди за рік

У 2024 році інтереси українських користувачів Google знову відобразили ключові події, суспільні дискусії та культурні тренди.

Серед найпопулярніших запитів року лідером знову став "Графік відключення світла" - тема, яка залишається актуальною для українців.

Високий інтерес також викликали Євро-2024, Олімпійські ігри-2024, релігійні свята, зокрема Великдень-2024, а також документальний фільм "20 днів у Маріуполі", що отримав міжнародне визнання.

У топових запитах опинилися й відомі персоналії, серед яких - Олександр Сирський, Олександр Усик та Ірина Фаріон.

