Що гуглили українці у 2025 році? Google представив список топ-запитів

Компанія Google представила щорічний огляд пошукових запитів, який відображає, які теми, події та імена привертали найбільшу увагу українців протягом 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані, опубліковані в офіційному блозі Google.
Найпопулярніші запити:
Персона, інтерес до якої зростав найбільше:
Пішли назавжди:
Питання: “Що таке?”:
Покупка:
Фільм:
Серіал року:
У 2024 році інтереси українських користувачів Google знову відобразили ключові події, суспільні дискусії та культурні тренди.
Серед найпопулярніших запитів року лідером знову став "Графік відключення світла" - тема, яка залишається актуальною для українців.
Високий інтерес також викликали Євро-2024, Олімпійські ігри-2024, релігійні свята, зокрема Великдень-2024, а також документальний фільм "20 днів у Маріуполі", що отримав міжнародне визнання.
У топових запитах опинилися й відомі персоналії, серед яких - Олександр Сирський, Олександр Усик та Ірина Фаріон.