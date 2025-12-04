Що гуглили українці у 2025 році? Google представив список топ-запитів

Що найчастіше гуглили українці у 2025 році

Найпопулярніші запити:

Графік відключення світла Холостяк 2025 Гра в кальмара 2 Лабубу Усик Дюбуа Венздей 2 сезон Ущелина Гангстерленд Євробачення 2025 НАБУ

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Олександр Усик Тарас Цимбалюк Юлія Свириденко Тімур Міндіч Макс Корж Меланія Трамп Леся Нікітюк Костянтин Темляк Геннадій Труханов Джозеф Паркер

Пішли назавжди:

Анна Жук Андрій Парубій Роман Попов Оззі Осборн Максим Неліпа Євгенія Добровольська Тигран Кеосаян Чарлі Кірк Юрій Ніколаєв Халк Хоган

Питання: “Що таке?”:

Білий квиток НАБУ Мобілізаційне розпорядження Договір довічного утримання ТРО Відпустка за рахунок служби Військова присяга Соціальний супровід ветеранів Військовий облік Розмитнення на ЗСУ

Покупка:

Лабубу Пікап для ЗСУ Айфон 17 Жіноча військова форма Гарна вишиванка Екофло Дрогобицька сіль Військові облігації Валюта в банку Генератор

Фільм:

Ущелина Носферату Хороша погана дівчинка Майнкрафт Анора Дракула 2025 Наша провина Мікі 17 Ліло і Стіч 28 років потому

Серіал року:

Гра в кальмара 2 Венздей 2 сезон Гангстерленд Зворотній напрямок Будиночок на щастя 6 сезон Джінні і Джорджія День шакала Далеке місто Кохання та полум'я Бункер мільярдерів

Запити українців у 2025 році (фото: Google)

Як змінилися пошукові тренди за рік

У 2024 році інтереси українських користувачів Google знову відобразили ключові події, суспільні дискусії та культурні тренди.

Серед найпопулярніших запитів року лідером знову став "Графік відключення світла" - тема, яка залишається актуальною для українців.

Високий інтерес також викликали Євро-2024, Олімпійські ігри-2024, релігійні свята, зокрема Великдень-2024, а також документальний фільм "20 днів у Маріуполі", що отримав міжнародне визнання.

У топових запитах опинилися й відомі персоналії, серед яких - Олександр Сирський, Олександр Усик та Ірина Фаріон.