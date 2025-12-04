RU

Что гуглили украинцы в 2025 году? Google представил список топ-запросов

Google раскрыл, что больше всего гуглили украинцы в 2025 году (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Google представила ежегодный обзор поисковых запросов, который отражает, какие темы, события и имена привлекали наибольшее внимание украинцев в течение 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, опубликованные в официальном блоге Google.

Что чаще всего гуглили украинцы в 2025 году

Самые популярные запросы:

  1. График отключения света
  2. Холостяк 2025
  3. Игра в кальмара 2
  4. Лабубу
  5. Усик Дюбуа
  6. Венздей 2 сезон
  7. Ущелье
  8. Гангстерленд
  9. Евровидение 2025
  10. НАБУ

Персона, интерес к которой рос больше всего:

  1. Александр Усик
  2. Тарас Цимбалюк
  3. Юлия Свириденко
  4. Тимур Миндич
  5. Макс Корж
  6. Мелания Трамп
  7. Леся Никитюк
  8. Константин Темляк
  9. Геннадий Труханов
  10. Джозеф Паркер

Ушли навсегда:

  1. Анна Жук
  2. Андрей Парубий
  3. Роман Попов
  4. Оззи Осборн
  5. Максим Нелипа
  6. Евгения Добровольская
  7. Тигран Кеосаян
  8. Чарли Кирк
  9. Юрий Николаев
  10. Халк Хоган

Вопрос: "Что такое?":

  1. Белый билет
  2. НАБУ
  3. Мобилизационное распоряжение
  4. Договор пожизненного содержания
  5. ТРО
  6. Отпуск за счет службы
  7. Военная присяга
  8. Социальное сопровождение ветеранов
  9. Военный учет
  10. Растаможка на ВСУ

Покупка:

  1. Лабубу
  2. Пикап для ВСУ
  3. Айфон 17
  4. Женская военная форма
  5. Красивая вышиванка
  6. Экофло
  7. Дрогобычская соль
  8. Военные облигации
  9. Валюта в банке
  10. Генератор

Фильм:

  1. Ущелье
  2. Носферату
  3. Хорошая плохая девочка
  4. Майнкрафт
  5. Анора
  6. Дракула 2025
  7. Наша вина
  8. Мики 17
  9. Лило и Стич
  10. 28 лет спустя

Сериал года:

  1. Игра в кальмара 2
  2. Венздей 2 сезон
  3. Гангстерленд
  4. Обратное направление
  5. Домик на счастье 6 сезон
  6. Джинни и Джорджия
  7. День шакала
  8. Далекий город
  9. Любовь и пламя
  10. Бункер миллиардеров

Запросы украинцев в 2025 году (фото: Google)

Как изменились поисковые тренды за год

В 2024 году интересы украинских пользователей Google снова отразили ключевые события, общественные дискуссии и культурные тренды.

Среди самых популярных запросов года лидером снова стал "График отключения света" - тема, которая остается актуальной для украинцев.

Высокий интерес также вызвали Евро-2024, Олимпийские игры-2024, религиозные праздники, в частности Пасха-2024, а также документальный фильм "20 дней в Мариуполе", получивший международное признание.

В топовых запросах оказались и известные персоналии, среди которых - Александр Сырский, Александр Усик и Ирина Фарион.

