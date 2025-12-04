Что гуглили украинцы в 2025 году? Google представил список топ-запросов

Компания Google представила ежегодный обзор поисковых запросов, который отражает, какие темы, события и имена привлекали наибольшее внимание украинцев в течение 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, опубликованные в официальном блоге Google.
Самые популярные запросы:
Персона, интерес к которой рос больше всего:
Ушли навсегда:
Вопрос: "Что такое?":
Покупка:
Фильм:
Сериал года:
В 2024 году интересы украинских пользователей Google снова отразили ключевые события, общественные дискуссии и культурные тренды.
Среди самых популярных запросов года лидером снова стал "График отключения света" - тема, которая остается актуальной для украинцев.
Высокий интерес также вызвали Евро-2024, Олимпийские игры-2024, религиозные праздники, в частности Пасха-2024, а также документальный фильм "20 дней в Мариуполе", получивший международное признание.
В топовых запросах оказались и известные персоналии, среди которых - Александр Сырский, Александр Усик и Ирина Фарион.