Что "говорит" ваш пес? Как понять собаку по хвосту, ушам и взгляду

Собака не умеет говорить словами, но "кричит" взглядом, положением хвоста, ушами и даже зевотой. Игнорирование этих сигналов часто приводит к недоразумениям, конфликтам, а иногда - и к укусам.

Эксклюзивно для РБК-Украина известный кинолог Сергей Кузякин рассказал, как научиться "читать" язык тела пса, если хотите понимать своего любимца.

Почему важно уметь "читать" свою собаку?

"Большинство конфликтов, недоразумений или даже укусов возникают не потому, что собака "плохая", а потому, что ее просто не поняли. Она предупреждала, показывала, давала сигналы, но никто не обратил внимания", - говорит эксперт.

Кинолог по собственному опыту говорит: если владелец умеет считывать хвост, уши, позу и взгляд, у него совсем другой уровень отношений с собакой.

На что же именно обращать внимание?

Хвост - это "термометр" эмоций

Распространенный миф: если собака виляет хвостом, значит она радуется.

На самом деле все не так однозначно. Хвост показывает возбуждение, но не всегда положительное.

Что важно:

виляет широко, на уровне спины или чуть ниже - обычно это радость, доброжелательность

виляет быстро, хвост высоко - собака очень возбуждена, иногда даже на грани перевозбуждения

хвост высоко и неподвижен - напряжение, демонстрация статуса или сигнал: "Я тебя предупреждаю"

опущенный или поджатый - страх, неуверенность, попытка избежать конфликта.

"У меня был случай: на первый взгляд, собака "радостно" махала хвостом, когда к ней приближался другой пес. Но хвост был высоко, тело сковано, взгляд жесткий. Мы дали ей пространство, и хорошо, что вовремя: если бы подошли ближе, она, скорее всего, среагировала бы агрессивно. Напряжение уже было на максимуме, просто никто не заметил этого сразу", - рассказывает кинолог.

Уши - как радар и эмоциональный барометр

Уши - это еще один важный элемент. И здесь важно учитывать породу. У шпицев или джек-расселов одни сигналы, у лабрадора или спаниеля - другие.

Общие ориентиры таковы:

уши вперед - интерес, сосредоточенность

уши назад, прилегают к голове - страх или подчиненность

уши немного в стороны или расслаблены - спокойное, уравновешенное состояние.

"Было занятие с молодым метисом. Когда мы начали вводить нового человека на площадку, собака стояла спокойно, но уши были четко назад и немного прижаты. Владелец сказал: "Да он просто смотрит". Но я попросил дистанцию, и не зря: собака начала рычать, когда человек приблизился. Язык тела предупредил заранее", - делится Сергей.

Как понять настроение собаки по позе

Положение тела собаки говорит больше, чем отдельные жесты:

стоит прямо, напряженно, с приподнятым телом - собака насторожена, возможно, готовится к действию

опущенное тело, поджатый живот, сгорбленная спина - страх или неуверенность

поза "поклона" (передние лапы вниз, зад приподнят) - приглашение к игре

расслабленная поза, вес тела равномерно распределен - спокойствие, уравновешенное состояние.

"На одном из занятий был лабрадор, который демонстрировал "игривость", но другие собаки избегали его. Мы посмотрели на тело - передние лапы как бы вниз, но тело было жесткое, взгляд твердый, вес на передних лапах. Это была не игра - это была демонстрация превосходства", - говорит специалист.

Взгляд - зеркало эмоций

Глаза собаки - это первое, на что смотрит кинолог у незнакомого животного:

мягкий, мигающий взгляд - спокойствие

прямой, твердый взгляд, без моргания - вызов или напряжение

отведение взгляда, моргание - желание избежать конфликта

"белый глаз" (видны белки) - страх или сильное возбуждение.

Часто собака предупреждает глазами. Если она втупилась, не моргает, не надо смотреть в ответ. Лучше дать дистанцию.

"У меня была клиентка, которую кусал собственный пес. Во время консультации я заметил: она долго смотрит ему прямо в глаза, когда дает команду. А он наоборот застывает, моргание исчезает, хвост застывает. Мы изменили ее поведение, и собака перестала реагировать агрессивно", - рассказал Кузякин.

Комбинация сигналов - ключ к пониманию

Отдельно хвост или уши - это еще не вся картина. Важно смотреть на все тело в целом, включая дыхание, мышцы морды, походку.

Что важно помнить:

собака всегда предупреждает.

если она избегает взгляда, разворачивается, облизывается, зевает, чешет ухо - это сигналы, что она напряжена, но не хочет конфликта

если эти сигналы игнорируют - дальше будет рычание, а потом, возможно, укус.

Часто агрессия - это не "внезапно", это результат того, что язык тела не услышали.

Почему важно уметь "читать" собаку

Понимание языка тела собаки - это не только про "быть хорошим владельцем". Это о построении безопасных, честных и стабильных отношений.

Собака не может сказать словами. Но говорит постоянно - глазами, ушами, телом. И если мы умеем это считывать, мы получаем совершенно другой уровень взаимодействия.

Поведение легче скорректировать, чем потом разгребать последствия того, что его не заметили.