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Що ЄС готує у 18-му пакеті санкцій проти Росії: в ЗМІ дізнались деталі

Ілюстративне фото: в ЗМІ дізнались деталі 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В рамках 18-го пакета санкцій проти Росії Європейський союз (ЄС) готує обмеження проти дев'яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

Згідно з документом, з яким ознайомилась "Радіо Свобода", санкції будуть спрямовані проти енергетичних доходів та військової промисловості Росії

До санкційного списку у ЄС можуть внески кілька компаній, які керують або забезпечують роботу суден "тіньового флоту" Росії та третіх країн. Також під обмеження можуть потрапити: 

  • капітан судна "тіньового флоту", що перебуває під санкціями ЄС; 
  • дві міжнародні мережі нафтоторговельних компаній, які базуються в ОАЕ й надають підтримку російському нафтовому сектору; 
  • дві китайські компанії, які  безпосередньо сприяють російським військовим діям в Україні, в тому числі шляхом передачі товарів, що використовуються на полі бою.

Зокрема у 18-му пакеті санкцій пропонується зниження граничної ціни на нафту - з 60 до 45 доларів за барель. 

Санкції проти Росії

Після початку повномасштабної війни країни Заходу запровадили масштабні санкції проти Російської Федерації (РФ). Під обмеження потрапили фінансова, енергетична, військова та технологічні сфери. Їхня мета - послабити економічні можливості агресора та ускладнити продовження воєнних дій.

20 травня ЄС ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії й вже почав роботу над новими обмеженнями.

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