Що ЄС готує у 18-му пакеті санкцій проти Росії: в ЗМІ дізнались деталі

Згідно з документом, з яким ознайомилась "Радіо Свобода", санкції будуть спрямовані проти енергетичних доходів та військової промисловості Росії.

До санкційного списку у ЄС можуть внески кілька компаній, які керують або забезпечують роботу суден "тіньового флоту" Росії та третіх країн. Також під обмеження можуть потрапити:

капітан судна "тіньового флоту", що перебуває під санкціями ЄС;

дві міжнародні мережі нафтоторговельних компаній, які базуються в ОАЕ й надають підтримку російському нафтовому сектору;

дві китайські компанії, які безпосередньо сприяють російським військовим діям в Україні, в тому числі шляхом передачі товарів, що використовуються на полі бою.

Зокрема у 18-му пакеті санкцій пропонується зниження граничної ціни на нафту - з 60 до 45 доларів за барель.