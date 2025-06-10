Что ЕС готовит в 18-м пакете санкций против России: в СМИ узнали детали

В рамках 18-го пакета санкций против России Европейский союз (ЕС) готовит ограничения против девяти физических лиц и 33 юридических лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Радио Свободу".
Согласно документу, с которым ознакомилась "Радио Свобода", санкции будут направлены против энергетических доходов и военной промышленности России.
В санкционный список в ЕС могут внести несколько компаний, которые управляют или обеспечивают работу судов "теневого флота" России и третьих стран. Также под ограничения могут попасть:
В частности, в 18-м пакете санкций предлагается снижение предельной цены на нефть - с 60 до 45 долларов за баррель.
После начала полномасштабной войны страны Запада ввели масштабные санкции против Российской Федерации (РФ). Под ограничения попали финансовая, энергетическая, военная и технологические сферы. Их цель - ослабить экономические возможности агрессора и усложнить продолжение военных действий.
20 мая ЕС принял 17-й пакет санкций против России и уже начал работу над новыми ограничениями.
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