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Что ЕС готовит в 18-м пакете санкций против России: в СМИ узнали детали

Иллюстративное фото: в СМИ узнали детали 18-го пакета санкций ЕС против России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках 18-го пакета санкций против России Европейский союз (ЕС) готовит ограничения против девяти физических лиц и 33 юридических лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Радио Свободу".

Согласно документу, с которым ознакомилась "Радио Свобода", санкции будут направлены против энергетических доходов и военной промышленности России.

В санкционный список в ЕС могут внести несколько компаний, которые управляют или обеспечивают работу судов "теневого флота" России и третьих стран. Также под ограничения могут попасть:

  • капитан судна "теневого флота", находящегося под санкциями ЕС;
  • две международные сети нефтеторговых компаний, которые базируются в ОАЭ и оказывают поддержку российскому нефтяному сектору;
  • две китайские компании, которые непосредственно способствуют российским военным действиям в Украине, в том числе путем передачи товаров, используемых на поле боя.

В частности, в 18-м пакете санкций предлагается снижение предельной цены на нефть - с 60 до 45 долларов за баррель.

 

Санкции против России

После начала полномасштабной войны страны Запада ввели масштабные санкции против Российской Федерации (РФ). Под ограничения попали финансовая, энергетическая, военная и технологические сферы. Их цель - ослабить экономические возможности агрессора и усложнить продолжение военных действий.

20 мая ЕС принял 17-й пакет санкций против России и уже начал работу над новыми ограничениями.

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