Что ЕС готовит в 18-м пакете санкций против России: в СМИ узнали детали

Согласно документу, с которым ознакомилась "Радио Свобода", санкции будут направлены против энергетических доходов и военной промышленности России.

В санкционный список в ЕС могут внести несколько компаний, которые управляют или обеспечивают работу судов "теневого флота" России и третьих стран. Также под ограничения могут попасть:

капитан судна "теневого флота", находящегося под санкциями ЕС;

две международные сети нефтеторговых компаний, которые базируются в ОАЭ и оказывают поддержку российскому нефтяному сектору;

две китайские компании, которые непосредственно способствуют российским военным действиям в Украине, в том числе путем передачи товаров, используемых на поле боя.

В частности, в 18-м пакете санкций предлагается снижение предельной цены на нефть - с 60 до 45 долларов за баррель.