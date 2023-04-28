Що є важливо для вступу в НАТО та на якій стадії перебуває Україна: відповідь Резнікова

Двері відкриті, де в них зайти?

"Ми хочемо отримати запрошення. Тому що тема "відкриті двері", як каже президент (Володимир Зеленський, президент України, - ред.): "Двері відкриті, де в них зайти"? Ми про це серйозно говоримо з партнерами", - заявив міністр.

Відзначимо, як розповідав заступник голови Офісу президента з міжнародної політики Андрій Сибіга, Україна, зі свого боку, розраховує отримати документ з описом чіткого шляху інтеграції до Північноатлантичного альянсу під час найближчого саміту НАТО, який відбудеться вже в липні у Вільнюсі.

Запровадження стандартів НАТО

"Для прийняття рішення про включення до Альянсу, як раніше нам всім здавалося, не потрібно мати певну кількість стандартів НАТО впроваджених, це не зовсім правильне сприйняття", - відзначив Резніков.

За словами міністра, країни, які набули статусу членства в НАТО після 1997 року, мають в середньому впроваджені 31% з близько 1200 стандартів Альянсу. Також є країни, які запровадили близько 2%.

"Чому? По-перше, виявляється, що це не так принципово. Не всі стандарти всім країнам потрібні. У нас вже близько 20% стандартів НАТО впроваджено, прийнято нормативно-правових актів приблизно 28% і вже в мене домовленості з партнерами про 180 стандартів, які ми вже знаємо і можемо впровадити. Тобто ми зразу виходимо на рівень під 35..до 40%. Не є це принциповою задачею", - пояснив міністр.

Три блоки для вступу до НАТО

Як відзначив Резніков, існує три найважливіших блоки, які відіграють ключову роль в інтеграції до Північноатлантичного альянсу:

чи наявний в країні цивільно-демократичний контроль над Збройними силами, силами безпеки й оборон. В Україні цей закон вже прийнято;

транспарентність, прозорість, зрозумілість і підзвітність процедур по забезпеченню;

спільне планування військових операцій. Наші військові вже успішно займаються цим питанням.

"Прийняття рішення про вступ до НАТО буде політичним, одностайним, звісно після перемоги. В стані війни вони на це не підуть, але наша задача максимально швидко рухатись", - додав Резніков.