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Що є важливо для вступу в НАТО та на якій стадії перебуває Україна: відповідь Резнікова

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Рішення щодо вступу до НАТО ґрунтується не на відсотку запроваджених стандартів, а на виконанні трьох важливих блоків, серед яких цивільно-демократичний контроль над Збройними силами та інше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова під час пресконференції.

Двері відкриті, де в них зайти?

"Ми хочемо отримати запрошення. Тому що тема "відкриті двері", як каже президент (Володимир Зеленський, президент України, - ред.): "Двері відкриті, де в них зайти"? Ми про це серйозно говоримо з партнерами", - заявив міністр.

Відзначимо, як розповідав заступник голови Офісу президента з міжнародної політики Андрій Сибіга, Україна, зі свого боку, розраховує отримати документ з описом чіткого шляху інтеграції до Північноатлантичного альянсу під час найближчого саміту НАТО, який відбудеться вже в липні у Вільнюсі.

Запровадження стандартів НАТО

"Для прийняття рішення про включення до Альянсу, як раніше нам всім здавалося, не потрібно мати певну кількість стандартів НАТО впроваджених, це не зовсім правильне сприйняття", - відзначив Резніков.

За словами міністра, країни, які набули статусу членства в НАТО після 1997 року, мають в середньому впроваджені 31% з близько 1200 стандартів Альянсу. Також є країни, які запровадили близько 2%.

"Чому? По-перше, виявляється, що це не так принципово. Не всі стандарти всім країнам потрібні. У нас вже близько 20% стандартів НАТО впроваджено, прийнято нормативно-правових актів приблизно 28% і вже в мене домовленості з партнерами про 180 стандартів, які ми вже знаємо і можемо впровадити. Тобто ми зразу виходимо на рівень під 35..до 40%. Не є це принциповою задачею", - пояснив міністр.

Три блоки для вступу до НАТО

Як відзначив Резніков, існує три найважливіших блоки, які відіграють ключову роль в інтеграції до Північноатлантичного альянсу:

  • чи наявний в країні цивільно-демократичний контроль над Збройними силами, силами безпеки й оборон. В Україні цей закон вже прийнято;
  • транспарентність, прозорість, зрозумілість і підзвітність процедур по забезпеченню;
  • спільне планування військових операцій. Наші військові вже успішно займаються цим питанням.

"Прийняття рішення про вступ до НАТО буде політичним, одностайним, звісно після перемоги. В стані війни вони на це не підуть, але наша задача максимально швидко рухатись", - додав Резніков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що запросив президента України Володимир Зеленського у Вільнюс на саміт НАТО. За його словами, глава держави погодився. Водночас як відзначила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, президент поки що остаточно не підтвердив участь.

Зокрема, як пояснив Столтенберг, під час саміту країни порушать питання щодо України. Однією з головних тем буде розробка багаторічної програми для нашої країни.

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