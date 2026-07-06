Що чекає на українців, які працювали неофіційно: юристка дала важливу пораду щодо пенсії

Які вимоги для пенсії діють у 2026 році

Наразі на пенсію виходять люди, чия трудова діяльність припала на 1990-2010 роки. У ті часи офіційно працевлаштуватися було складно, реальні зарплати часто не показували, а втрачені документи відновити майже неможливо.

У 2026 році для оформлення пенсії потрібно:

досягти 60 років;

мати щонайменше 33 роки страхового та трудового стажу.

Розмір зарплати на розмір пенсії впливає, а от на саму можливість її оформити - ні.

Якщо зарплату платили "в конверті"

Найпоширеніші дві ситуації: людина працювала зовсім неофіційно, або була оформлена, але більшу частину зарплати отримувала "в конверті".

Якщо особа була офіційно працевлаштована, але роботодавець показував не всю зарплату, їй все одно зараховують відповідний трудовий і страховий стаж та призначають пенсію. Проте розмір виплат розраховують лише з урахуванням офіційно підтвердженого заробітку.

"Якщо особа працювала на мінімальну зарплату, то й пенсія у неї буде мінімальна, бо коефіцієнтів там не буде", - пояснила Олена Воронкова.

Що робити, якщо бракує стажу

Якщо людина в якісь періоди взагалі не була офіційно працевлаштована і їй не вистачає стажу для пенсії, є два варіанти:

Докупити стаж, звернувшись до податкової служби. Подати документи на пенсію пізніше - у 63 або 65 років. У такому разі вимоги до стажу зменшуються.

Так, у 2026 році для оформлення пенсії у 63 роки достатньо від 23 років стажу, а у 65 років - від 15 років страхового чи трудового стажу.

Соціальна допомога замість пенсії

Тим, кому стажу все одно не вистачає, держава може призначити базову соціальну допомогу або державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію.