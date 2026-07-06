Что ждет украинцев, которые работали неофициально: юрист дала важный совет по пенсии

Какие требования для пенсии действуют в 2026 году

На пенсию выходят люди, чья трудовая деятельность пришлась на 1990-2010 годы. В то время официально трудоустроиться было сложно, реальные зарплаты часто не показывали, а потерянные документы восстановить почти невозможно.

В 2026 году для оформления пенсии требуется:

достичь 60 лет;

иметь не менее 33 лет страхового и трудового стажа.

Размер зарплаты на размер пенсии влияет, а вот на саму возможность ее оформить - нет.

Если зарплату платили "в конверте"

Самые распространенные две ситуации: человек работал совсем неофициально или был оформлен, но большую часть зарплаты получал "в конверте".

Если лицо было официально трудоустроено, но работодатель показывал не всю зарплату, ему все равно засчитывают соответствующий трудовой и страховой стаж и назначают пенсию. Однако размер выплат рассчитывается только с учетом официально подтвержденного заработка.

"Если лицо работало на минимальную зарплату, то и пенсия у него будет минимальная, потому что коэффициентов там не будет", - пояснила Елена Воронкова.

Что делать, если не хватает стажа

Если человек в какие-то периоды вообще не был официально трудоустроен и ему не хватает стажа для пенсии, есть два варианта:

Докупить стаж, обратившись в налоговую службу. Подать документы на пенсию позже - в 63 или 65 лет. В таком случае требования к стажу уменьшаются.

Так, в 2026 году для оформления пенсии в 63 года достаточно от 23 лет стажа, а в 65 лет - от 15 лет страхового или трудового стажа.

Социальная помощь вместо пенсии

Тем, кому стажа все равно не хватает, государство может назначить базовую социальную помощь или государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию.