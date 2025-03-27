Що чекає на Трампа, якщо він послабить санкції проти Росії: думка Зеленського

За його словами, Дональд Трамп намагався встановити хороші дипломатичні відносини з Росією, але з такою людиною, як Путін, цей метод не працює, і пропозиція щодо пом'якшення санкцій в обмін на поступки з його боку, не спрацює.

"Путін не та людина, яка може бути вдячною. Якщо Дональд Трамп послабить санкції проти Росії, він зробить тільки один висновок: він слабкий президент і тому може перейти до наступного кроку", - вважає він.

За словами Зеленського, Путін живе під тиском 24 години на добу, у Росії немає опозиції - ні в Кремлі, ні за межами Кремля.

"Протягом 25 років його метою було збереження і зміцнення своєї влади. Він зробив це, вбиваючи своїх супротивників. Але також розділяючи Європу, США і європейців між собою. Тому що він не може битися з усіма. Він програє. А якщо він програє, то втратить і свою владу, свій Кремль", - каже президент.

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