Что ждет Трампа, если он ослабит санкции против России: мнение Зеленского

Президенту США Дональду Трампу не стоит смягчать санкции против России. Тогда глава Кремля Владимир Путин посчитает его слабым и предпримет следующий шаг.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
По его словам, Дональд Трамп пытался установить хорошие дипломатические отношения с Россией, но с таким человеком, как Путин, этот метод не работает и предложение по смягчению санкций в обмен на уступки с его стороны, не сработает.
"Путин не тот человек, который может быть благодарным. Если Дональд Трамп ослабит санкции против России, он сделает только один вывод: он слабый президент и поэтому может перейти к следующему шагу", - считает он.
По словам Зеленского, Путин живет под давлением 24 часа в сутки, в России нет оппозиции - ни в Кремле, ни за пределами Кремля.
"На протяжении 25 лет его целью было сохранение и укрепление своей власти. Он сделал это, убивая своих противников. Но также разделяя Европу, США и европейцев между собой. Потому что он не может сражаться со всеми. Он проиграет. А если он проиграет, то потеряет и свою власть, свой Кремль", - говорит президент.
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Недавно по итогам встречи с американскими чиновниками в Саудовской Аравии, Россия обнародовала итоговое заявление, в котором перечислила условия для прекращения огня в Украине.
В частности, среди условий фигурирует подключение России к SWIFT. Отметим, что блокировка доступа РФ к системе SWIFT является одним из ограничений в связи с вторжением российских войск в Украину в феврале 2022 года.
Добавим, что буквально вчера в правительстве Германии заявили, что не знают о каких-то изменениях санкций ЕС против России. В частности, о возвращении РФ в банковскую систему SWIFT.
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