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Що чекає на порушників комендантської години на Новий рік: відповідь поліції

Фото: голова Національної поліції України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Цьогоріч Новий рік пройде в умовах воєнного стану, у зв'язку з яким майже по всій Україні була введена комендантська година. В Нацполіції розповіли, що чекатиме на порушників комендантської години в Новий рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Національної поліції України Ігоря Клименка для "Інтерфакс-Україна".

Голова Нацполіції нагадав, що комендантську годину встановлюють військові адміністрації й ці обмеження не скасовуються через свята. Нині у кожному регіоні України встановлено свій період комендантської години.

Клименко наголосив, що люди, порушуючи комендантську годину, мають розуміти, що їх може зупинити патруль для перевірки особи, тому обов'язково мати при собі документи.

"Важливо мати з собою завжди документи. Якщо їх не буде, то для встановлення особи громадянина можуть доставити до підрозділу поліції. Чи хотілося б там опинитися у новорічну ніч? Не думаю", - сказав голова Нацполіції.

Він також пояснив, що поліція буде проводити перевірку документів, проте за "обґрунтованої потреби" ще можуть провести поверхневий огляд громадян та автомобілів.За його словами у разі якщо в процесі перевірки виявиться, що особа підозрюється в незаконній діяльності і є законні підстави, то її можуть затримати.

"Якщо спростити, то якщо ви законослухняний громадянин/громадянка з документами й вирішив прогулятися у комендантську годину, то вас можуть перевірити та відпустити з попередженням. Якщо ж немає документів або є обґрунтовані сумніви щодо ваших намірів, то є ризик новорічну ніч провести у підрозділі поліції", - підсумував Клименко.

Нагадаємо, у Харкові та області можуть посилити комендантську годину на новорічні свята. Зараз влада розглядає різні варіанти. В Івано-Франківській області напроти, на період новорічних та різдвяних свят тривалість комендантського часу скоротять.

Раніше РБК-Україна розповідало, чи планують в Україні скасовувати обмеження на Новий рік. Докладніше про це читайте у нашому матеріалі.

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Комендантська годинаНовий рік