Що чекає на порушників комендантської години на Новий рік: відповідь поліції

Голова Нацполіції нагадав, що комендантську годину встановлюють військові адміністрації й ці обмеження не скасовуються через свята. Нині у кожному регіоні України встановлено свій період комендантської години.

Клименко наголосив, що люди, порушуючи комендантську годину, мають розуміти, що їх може зупинити патруль для перевірки особи, тому обов'язково мати при собі документи.

"Важливо мати з собою завжди документи. Якщо їх не буде, то для встановлення особи громадянина можуть доставити до підрозділу поліції. Чи хотілося б там опинитися у новорічну ніч? Не думаю", - сказав голова Нацполіції.

Він також пояснив, що поліція буде проводити перевірку документів, проте за "обґрунтованої потреби" ще можуть провести поверхневий огляд громадян та автомобілів.За його словами у разі якщо в процесі перевірки виявиться, що особа підозрюється в незаконній діяльності і є законні підстави, то її можуть затримати.

"Якщо спростити, то якщо ви законослухняний громадянин/громадянка з документами й вирішив прогулятися у комендантську годину, то вас можуть перевірити та відпустити з попередженням. Якщо ж немає документів або є обґрунтовані сумніви щодо ваших намірів, то є ризик новорічну ніч провести у підрозділі поліції", - підсумував Клименко.