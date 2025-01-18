Що буде зі студентами, які не складуть БЗВП: відповідь Міноборони

БЗВП для студентів ВНЗ

Нагадаємо, що з 1 вересня 2025 року у вищих навчальних закладах буде запроваджено базову загальновійськову підготовку. Вона буде складатися з теоретичного і практичного курсів. Теоретичний мають пройти і чоловіки і жінки. Практичний - обов'язковий для для чоловіків. Водночас, якщо жінки захочуть пройти практичний курс БЗВП, вони матимуть тоді пройти ВЛК, бути придатними до військової служби і стати на облік в ТЦК.

Також ми писали, деяких студентів звільнять від проходження БЗВП. Мова йде про непридатних, а також тих, хто вже проходив військову службу.

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