Что будет со студентами, которые не сдадут БЗВП: ответ Минобороны

БОВП для студентов ВУЗов

Напомним, что с 1 сентября 2025 года в высших учебных заведениях будет введена базовая общевойсковая подготовка. Она будет состоять из теоретического и практического курсов. Теоретический должны пройти и мужчины и женщины. Практический - обязательный для для мужчин. В то же время, если женщины захотят пройти практический курс БЗВП, они должны будут тогда пройти ВВК, быть годными к военной службе и стать на учет в ТЦК.

Также мы писали, некоторых студентов освободят от прохождения БЗВП. Речь идет о непригодных, а также тех, кто уже проходил военную службу.

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