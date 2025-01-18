Що буде зі студентами, які не складуть БЗВП: відповідь Міноборони

Проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) є обов'язковою для всіх студентів ВНЗ. У разі, якщо не скласти іспит або відмовитись від присяги, продовжувати навчання не вийде.

Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Мельник, повідомляє РБК-Україна з писиланням на YouTube-канал Міноборони.

"Хочу підкреслити те, що вона (БЗВП - ред.) є обов'язкова для всіх. І якщо студенти за якимись принципами не можуть скласти іспит чи склали його на "незадовільно", якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання у вищих навчальних закладах", - сказав Мельник.

БЗВП для студентів ВНЗ

Нагадаємо, що з 1 вересня 2025 року у вищих навчальних закладах буде запроваджено базову загальновійськову підготовку. Вона буде складатися з теоретичного і практичного курсів. Теоретичний мають пройти і чоловіки і жінки. Практичний - обов'язковий для для чоловіків. Водночас, якщо жінки захочуть пройти практичний курс БЗВП, вони матимуть тоді пройти ВЛК, бути придатними до військової служби і стати на облік в ТЦК.

Також ми писали, деяких студентів звільнять від проходження БЗВП. Мова йде про непридатних, а також тих, хто вже проходив військову службу.

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