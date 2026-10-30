Що буде з відстрочками від мобілізації після 30 жовтня: пояснення Міноборони

До 30 жовтня в Україні триває автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Понад 90% чинних відстрочок можуть продовжити без повторного подання заяв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Автоматичне продовження відстрочок відбувається поступово й триватиме до сьогодні, 30 жовтня. Тому сповіщення в "Резерв+" можуть надходити в різний час.
Якщо повідомлення ще немає, потрібно дочекатися результату перевірки. Сповіщення надійде в будь-якому разі - як у разі автоматичного продовження відстрочки, так і якщо продовжити її не вдалося.
Система перевіряє підстави для відстрочки за даними державних реєстрів. Якщо право на неї зберігається та підтверджується необхідною інформацією, повторно подавати заяву або звертатися до державних установ не потрібно.
Автоматичне продовження діє незалежно від того, де людина оформлювала відстрочку раніше - через "Резерв+" чи ЦНАП. Сам застосунок не продовжує відстрочку, а відображає актуальні дані з державного реєстру.
Після сповіщення про успішне продовження потрібно перевірити, на який строк діятиме відстрочка.
Для цього:
Якщо в документі зазначено "до завершення мобілізації", це означає, що відстрочка діє до кінця поточного строку мобілізації. Конкретну дату можна перевірити в розширених даних документа.
Коли мобілізацію продовжують, то і право на відстрочку зберігається, для визначених категорій громадян строк її дії також може оновитися автоматично.
За даними Міноборони, автоматичне продовження передбачене для 22 категорій громадян. До них належать:
Головне, щоб підстава для відстрочки залишалася чинною та підтверджувалая даними державних реєстрів.
Якщо автоматично продовжити відстрочку не вдалося, "Резерв+" повідомить про це. Однак це не обов'язково означає, що людина втратила право на відстрочку.
Однією з можливих причин можуть бути відсутні або застарілі дані в державних реєстрах. У такому разі потрібно перевірити інформацію та за потреби оновити її.
Після цього можна подати новий запит через "Резерв+", якщо відповідна послуга доступна, або звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАП.
Водночас чинна відстрочка залишається дійсною до завершення строку, на який її було надано. Подавати заяву на відстрочку до ТЦК та СП не потрібно.
Автоматичне продовження чинної відстрочки та оформлення нової - це різні послуги.
Наразі нову відстрочку через "Резерв+" можуть оформити 12 категорій громадян:
У Міноборони зазначають, що перелік відстрочок, які можна оформити онлайн, поступово розширюватимуть у міру налагодження обміну даними між державними реєстрами.
Нагадаємо, 26 жовтня президент Володимир Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - до 29 січня 2027 року. Йдеться про указ №1060/2026 щодо продовження воєнного стану та указ №1061/2026 щодо продовження строку проведення загальної мобілізації.
Також РБК-Україна розповідало, як змінити підставу для оформлення відстрочки від мобілізації через ЦНАП.