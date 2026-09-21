Підстави для відстрочки тепер можна змінити через ЦНАП: що буде зі старим статусом

Українці, які мають відстрочку від мобілізації, але отримали нову підставу для неї, можуть оновити свій статус у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації .

Як змінити підставу для відстрочки

Щоб змінити підставу для відстрочки, потрібно звернутися до ЦНАПу з документами, які підтверджують новий статус. При цьому важливо повідомити адміністратора, що ви вже маєте чинну відстрочку і хочете змінити її підставу.

Після цього система перевірить інформацію в реєстрі "Оберіг", зокрема чи перебуваєте ви на військовому обліку. Далі заяву передадуть на розгляд комісії районного або міського ТЦК та СП, де ви перебуваєте на обліку.

ЦНАП у таких ситуаціях лише приймає документи та передає їх на розгляд. Рішення щодо відстрочки за новою підставою має ухвалити комісія ТЦК та СП.

Чи залишиться дійсною чинна відстрочка

У Мінцифри зазначають, що поки триває розгляд нової підстави, чинна відстрочка не буде скасована. Вона втратить чинність лише після внесення нової інформації до реєстру "Оберіг".

Крім того, якщо ТЦК відмовить у відстрочці за новою підставою, чинний статус не припинить діяти, а попередня відстрочка буде дійсною до завершення строку її дії.

Коли звертатися до ЦНАПу

Звернутися до ЦНАПу для зміни підстави відстрочки можна в будь-який день, поки чинний попередній статус. Водночас, якщо вам потрібно продовжити відстрочку без зміни умов її надання, заяву можна подати не раніше ніж за 30 днів до завершення її дії.

Зазначимо, що змінити через ЦНАП відстрочку на бронювання або навпаки не можна. Для бронювання діє окрема процедура.

Через ЦНАП неможливо просто скасувати чинну відстрочку. Якщо людина хоче припинити її дію, потрібно подати відповідну заяву безпосередньо до свого ТЦК та СП.