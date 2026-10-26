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Зеленський підписав продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів

18:50 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський підписав продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо продовження мобілізації і воєнного стану. Вони діятимуть щонайменше до 29 січня 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента.

Йдеться про укази:

  • №1060/2026 - продовжує строк дії воєнного стану на 90 днів
  • №1061/2026- продовжує строк проведення мобілізації на 90 днів

Це вже 21-те продовження цих режимів від початку повномасштабного вторгнення.

Які обов'язки діють під час воєнного стану

Під час воєнного стану військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні виконувати низку встановлених законом вимог. Зокрема, вони мають:

  • перебувати на військовому обліку за місцем проживання або перебування;
  • своєчасно оновлювати персональні дані в Єдиному державному реєстрі;
  • постійно мати при собі паспорт і військово-обліковий документ - у паперовій чи електронній формі;
  • з'являтися до ТЦК чи навчальних центрів у визначені строки;
  • раз на рік проходити військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби.

Кого можуть мобілізувати

Обов'язковій мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними за станом здоров'я та не мають законних підстав для відстрочки. Перед направленням до військових частин усі мобілізовані проходять базову військову підготовку в навчальних центрах.

Чоловіків віком від 18 до 25 років можуть призвати лише у визначених законом випадках - якщо вони є офіцерами запасу або вже проходили строкову військову службу. В інших випадках вступити до лав ЗСУ вони можуть виключно добровільно.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути залучені до оборони держави лише за власним бажанням.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що чисельність ЗСУ необхідно зберегти на рівні 800 тисяч військових, щоб гарантувати безпеку країни. Водночас він зауважив, що це значення може бути іншим, якщо Україна стане членом НАТО.

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Володимир Зеленський Війна в Україні Мобілізація в Україні
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