Что будет с отсрочками от мобилизации после 30 октября: объяснение Минобороны

До 30 октября в Украине продолжается автоматическое продление отсрочок от мобилизации. Более 90% действующих отсрочок могут быть продлены без повторной подачи заявлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Автоматическое продление отсрочок происходит постепенно и продлится до 30 октября. Поэтому уведомления в "Резерв+" могут поступать в разное время.
Если сообщения еще нет, нужно дождаться результата проверки. Уведомление поступит в любом случае - как в случае автоматического продления отсрочки, так и если продлить ее не удалось.
Система проверяет основания для отсрочки по данным государственных реестров. Если право на нее сохраняется и подтверждается необходимой информацией, повторно подавать заявление или обращаться в государственные учреждения не требуется.
Автоматическое продолжение действует независимо от того, где человек оформлял отсрочку раньше - через "Резерв+" или ЦНАП. Само приложение не продолжает отсрочку, а отображает актуальные данные из государственного реестра.
После уведомления об успешном продлении нужно проверить, на какой срок будет действовать отсрочка.
Для этого:
Если в документе указано "до завершения мобилизации", это означает, что отсрочка действует до конца текущего срока мобилизации. Конкретную дату можно проверить в расширенных данных документа.
Когда мобилизацию продлевают, то и право на отсрочку сохраняется, для определенных категорий граждан срок ее действия также может быть обновлен автоматически.
По данным Минобороны, автоматическое продление предусмотрено для 22 категорий граждан. К ним относятся:
Главное, чтобы основание для отсрочки оставалось в силе и подтверждалось данными государственных реестров.
Если продолжить отсрочку не удалось, "Резерв+" сообщит об этом. Однако это не обязательно означает, что человек потерял право на отсрочку.
Одной из возможных причин могут отсутствовать или устаревшие данные в государственных реестрах. В этом случае необходимо проверить информацию и при необходимости обновить ее.
После этого можно подать новый запрос через "Резерв+", если соответствующая услуга доступна, или обратиться с документами в любой удобный ЦНАП.
В то же время действующая отсрочка остается действительной до истечения срока, на который она была предоставлена. Подавать заявление на отсрочку в ТЦК и СП не нужно.
Автоматическое продление действующей отсрочки и оформление новой - это разные услуги.
Теперь новую отсрочку через "Резерв+" могут оформить 12 категорий граждан:
В Минобороны отмечают, что перечень отсрочок, которые можно оформить онлайн, будут постепенно расширяться по мере налаживания обмена данными между государственными реестрами.
Напомним, 26 октября президент Владимир Зеленский подписал указы о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней - до 29 января 2027 года. Речь идет об указе №1060/2026 о продлении военного положения и указе №1061/2026 о продлении срока проведения общей мобилизации.
Также РБК-Украина рассказывало, как изменить основание для оформления отсрочки от мобилизации через ЦНАП.