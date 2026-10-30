Що буде з відстрочками від мобілізації після 30 жовтня: пояснення Міноборони

До 30 жовтня в Україні триває автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Понад 90% чинних відстрочок можуть продовжити без повторного подання заяв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Що буде з відстрочкою після 30 жовтня

Автоматичне продовження відстрочок відбувається поступово й триватиме до сьогодні, 30 жовтня. Тому сповіщення в "Резерв+" можуть надходити в різний час.

Якщо повідомлення ще немає, потрібно дочекатися результату перевірки. Сповіщення надійде в будь-якому разі - як у разі автоматичного продовження відстрочки, так і якщо продовжити її не вдалося.

Система перевіряє підстави для відстрочки за даними державних реєстрів. Якщо право на неї зберігається та підтверджується необхідною інформацією, повторно подавати заяву або звертатися до державних установ не потрібно.

Автоматичне продовження діє незалежно від того, де людина оформлювала відстрочку раніше - через "Резерв+" чи ЦНАП. Сам застосунок не продовжує відстрочку, а відображає актуальні дані з державного реєстру.

Як перевірити строк дії відстрочки

Після сповіщення про успішне продовження потрібно перевірити, на який строк діятиме відстрочка.

Для цього:

відкрийте застосунок "Резерв+";

натисніть "+" і виберіть "Оновити документ";

щоб переглянути строк дії відстрочки, знову натисніть "+" і виберіть "Переглянути документ".

Якщо в документі зазначено "до завершення мобілізації", це означає, що відстрочка діє до кінця поточного строку мобілізації. Конкретну дату можна перевірити в розширених даних документа.

Коли мобілізацію продовжують, то і право на відстрочку зберігається, для визначених категорій громадян строк її дії також може оновитися автоматично.

Кому продовжать відстрочку автоматично

За даними Міноборони, автоматичне продовження передбачене для 22 категорій громадян. До них належать:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до військової служби;

батьки трьох і більше дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без встановленої інвалідності;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;

люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім'ї;

опікуни людини, яку визнано недієздатною;

люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I, II чи III групи;

люди, які мають батька, матір або когось із батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I або II групи;

люди, які доглядають за родичем другого або третього ступеня спорідненості з інвалідністю;

жінки та чоловіки військовослужбовців, які мають дитину;

студенти й аспіранти;

працівники закладів вищої та професійної освіти, науковці;

учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти;

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи дії воєнного стану;

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

люди, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військовослужбовці, звільнені з полону;

люди, які уклали однорічний контракт на проходження військової служби у віці від 18 до 25 років.

Головне, щоб підстава для відстрочки залишалася чинною та підтверджувалая даними державних реєстрів.

Що робити, якщо відстрочка не продовжилася

Якщо автоматично продовжити відстрочку не вдалося, "Резерв+" повідомить про це. Однак це не обов'язково означає, що людина втратила право на відстрочку.

Однією з можливих причин можуть бути відсутні або застарілі дані в державних реєстрах. У такому разі потрібно перевірити інформацію та за потреби оновити її.

Після цього можна подати новий запит через "Резерв+", якщо відповідна послуга доступна, або звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАП.

Водночас чинна відстрочка залишається дійсною до завершення строку, на який її було надано. Подавати заяву на відстрочку до ТЦК та СП не потрібно.

Які відстрочки можна оформити онлайн

Автоматичне продовження чинної відстрочки та оформлення нової - це різні послуги.

Наразі нову відстрочку через "Резерв+" можуть оформити 12 категорій громадян:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до військової служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

люди, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військовослужбовців, які мають дитину;

батьки трьох і більше дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти й аспіранти;

працівники закладів вищої та професійної освіти, науковці;

учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

У Міноборони зазначають, що перелік відстрочок, які можна оформити онлайн, поступово розширюватимуть у міру налагодження обміну даними між державними реєстрами.