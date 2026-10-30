Что будет с отсрочками от мобилизации после 30 октября: объяснение Минобороны

До 30 октября в Украине продолжается автоматическое продление отсрочок от мобилизации. Более 90% действующих отсрочок могут быть продлены без повторной подачи заявлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Что будет с отсрочкой после 30 октября

Автоматическое продление отсрочок происходит постепенно и продлится до 30 октября. Поэтому уведомления в "Резерв+" могут поступать в разное время.

Если сообщения еще нет, нужно дождаться результата проверки. Уведомление поступит в любом случае - как в случае автоматического продления отсрочки, так и если продлить ее не удалось.

Система проверяет основания для отсрочки по данным государственных реестров. Если право на нее сохраняется и подтверждается необходимой информацией, повторно подавать заявление или обращаться в государственные учреждения не требуется.

Автоматическое продолжение действует независимо от того, где человек оформлял отсрочку раньше - через "Резерв+" или ЦНАП. Само приложение не продолжает отсрочку, а отображает актуальные данные из государственного реестра.

Как проверить срок действия отсрочки

После уведомления об успешном продлении нужно проверить, на какой срок будет действовать отсрочка.

Для этого:

откройте приложение "Резерв+";

нажмите "+" и выберите "Обновить документ";

чтобы просмотреть срок действия отсрочки, снова нажмите "+" и выберите "Просмотр документа".

Если в документе указано "до завершения мобилизации", это означает, что отсрочка действует до конца текущего срока мобилизации. Конкретную дату можно проверить в расширенных данных документа.

Когда мобилизацию продлевают, то и право на отсрочку сохраняется, для определенных категорий граждан срок ее действия также может быть обновлен автоматически.

Кому продолжат отсрочку автоматически

По данным Минобороны, автоматическое продление предусмотрено для 22 категорий граждан. К ним относятся:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к военной службе;

родители троих и более детей;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

люди, которые ухаживают за тяжелобольным членом семьи;

опекуны человека, признанного недееспособным;

люди, имеющие жену или мужа с инвалидностью I, II или III группы;

люди, имеющие отца, мать или одного из родителей жены или мужа с инвалидностью I или II группы;

люди, ухаживающие за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью;

женщины и мужчины военнослужащих, имеющих ребенка;

студенты и аспиранты;

работники заведений высшего и профессионального образования, ученые;

учителя и другие педагогические работники заведений общего среднего образования;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

люди, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военнослужащие, освобожденные из плена;

люди, заключившие годовой контракт на прохождение военной службы в возрасте от 18 до 25 лет.

Главное, чтобы основание для отсрочки оставалось в силе и подтверждалось данными государственных реестров.

Что делать, если отсрочка не продлилась

Если продолжить отсрочку не удалось, "Резерв+" сообщит об этом. Однако это не обязательно означает, что человек потерял право на отсрочку.

Одной из возможных причин могут отсутствовать или устаревшие данные в государственных реестрах. В этом случае необходимо проверить информацию и при необходимости обновить ее.

После этого можно подать новый запрос через "Резерв+", если соответствующая услуга доступна, или обратиться с документами в любой удобный ЦНАП.

В то же время действующая отсрочка остается действительной до истечения срока, на который она была предоставлена. Подавать заявление на отсрочку в ТЦК и СП не нужно.

Какие отсрочки можно оформить онлайн

Автоматическое продление действующей отсрочки и оформление новой - это разные услуги.

Теперь новую отсрочку через "Резерв+" могут оформить 12 категорий граждан:

люди с инвалидностью;

временно непригодны к военной службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

люди, имеющие жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

люди, имеющие отца или мать с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военнослужащих, имеющих ребенка;

родители троих и более детей;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты и аспиранты;

работники заведений высшего и профессионального образования, ученые;

учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений.

В Минобороны отмечают, что перечень отсрочок, которые можно оформить онлайн, будут постепенно расширяться по мере налаживания обмена данными между государственными реестрами.