Что будет с отсрочками от мобилизации после 30 октября: объяснение Минобороны
До 30 октября в Украине продолжается автоматическое продление отсрочок от мобилизации. Более 90% действующих отсрочок могут быть продлены без повторной подачи заявлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Что будет с отсрочкой после 30 октября
Автоматическое продление отсрочок происходит постепенно и продлится до 30 октября. Поэтому уведомления в "Резерв+" могут поступать в разное время.
Если сообщения еще нет, нужно дождаться результата проверки. Уведомление поступит в любом случае - как в случае автоматического продления отсрочки, так и если продлить ее не удалось.
Система проверяет основания для отсрочки по данным государственных реестров. Если право на нее сохраняется и подтверждается необходимой информацией, повторно подавать заявление или обращаться в государственные учреждения не требуется.
Автоматическое продолжение действует независимо от того, где человек оформлял отсрочку раньше - через "Резерв+" или ЦНАП. Само приложение не продолжает отсрочку, а отображает актуальные данные из государственного реестра.
Как проверить срок действия отсрочки
После уведомления об успешном продлении нужно проверить, на какой срок будет действовать отсрочка.
Для этого:
- откройте приложение "Резерв+";
- нажмите "+" и выберите "Обновить документ";
- чтобы просмотреть срок действия отсрочки, снова нажмите "+" и выберите "Просмотр документа".
Если в документе указано "до завершения мобилизации", это означает, что отсрочка действует до конца текущего срока мобилизации. Конкретную дату можно проверить в расширенных данных документа.
Когда мобилизацию продлевают, то и право на отсрочку сохраняется, для определенных категорий граждан срок ее действия также может быть обновлен автоматически.
Кому продолжат отсрочку автоматически
По данным Минобороны, автоматическое продление предусмотрено для 22 категорий граждан. К ним относятся:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к военной службе;
- родители троих и более детей;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- люди, которые ухаживают за тяжелобольным членом семьи;
- опекуны человека, признанного недееспособным;
- люди, имеющие жену или мужа с инвалидностью I, II или III группы;
- люди, имеющие отца, мать или одного из родителей жены или мужа с инвалидностью I или II группы;
- люди, ухаживающие за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью;
- женщины и мужчины военнослужащих, имеющих ребенка;
- студенты и аспиранты;
- работники заведений высшего и профессионального образования, ученые;
- учителя и другие педагогические работники заведений общего среднего образования;
- люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
- родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
- люди, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
- военнослужащие, освобожденные из плена;
- люди, заключившие годовой контракт на прохождение военной службы в возрасте от 18 до 25 лет.
Главное, чтобы основание для отсрочки оставалось в силе и подтверждалось данными государственных реестров.
Что делать, если отсрочка не продлилась
Если продолжить отсрочку не удалось, "Резерв+" сообщит об этом. Однако это не обязательно означает, что человек потерял право на отсрочку.
Одной из возможных причин могут отсутствовать или устаревшие данные в государственных реестрах. В этом случае необходимо проверить информацию и при необходимости обновить ее.
После этого можно подать новый запрос через "Резерв+", если соответствующая услуга доступна, или обратиться с документами в любой удобный ЦНАП.
В то же время действующая отсрочка остается действительной до истечения срока, на который она была предоставлена. Подавать заявление на отсрочку в ТЦК и СП не нужно.
Какие отсрочки можно оформить онлайн
Автоматическое продление действующей отсрочки и оформление новой - это разные услуги.
Теперь новую отсрочку через "Резерв+" могут оформить 12 категорий граждан:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодны к военной службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- люди, имеющие жену или мужа с инвалидностью I или II группы;
- люди, имеющие отца или мать с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины военнослужащих, имеющих ребенка;
- родители троих и более детей;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- студенты и аспиранты;
- работники заведений высшего и профессионального образования, ученые;
- учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений.
В Минобороны отмечают, что перечень отсрочок, которые можно оформить онлайн, будут постепенно расширяться по мере налаживания обмена данными между государственными реестрами.
До какого числа продолжили мобилизацию
Напомним, 26 октября президент Владимир Зеленский подписал указы о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней - до 29 января 2027 года. Речь идет об указе №1060/2026 о продлении военного положения и указе №1061/2026 о продлении срока проведения общей мобилизации.
Также РБК-Украина рассказывало, как изменить основание для оформления отсрочки от мобилизации через ЦНАП.