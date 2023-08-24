Що буде з "вагнерівцями" після ліквідації Пригожина: думки експертів

Після ліквідації ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина активізується інтеграція його найманців до лав підрозділів Збройних сил РФ.

Про це РБК-Україна розповіли військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко .

Ситуація на поточний момент

Напередодні моніторингова група "Беларускі Гаюн" фіксувала аномальну активність, пов'язану з "Вагнером". Зокрема, вперше за місяць на аеродромі "Мачулищі" сів військово-транспортний літак Іл-76, а в таборі найманців спостерігалися перебої зі зв'язком.

Наразі бойовики не йдуть із країни, але ситуація, як зазначає "Гаюн", постійно змінюється.

"Вагнерівцям" не залишать вибору

Коваленко вважає, що після ліквідації Пригожина активізується інтеграція найманців у збройні сили РФ. Спочатку змусять підписати контракти тих, хто перебуває в Росії, а потім візьмуться за тих, хто в Білорусі.

"Їм не залишать вибору, бо якщо вони не інтегруються до ЗС РФ, їх узагалі не буде існувати", - підкреслив експерт.

На чолі ПВК можуть поставити свою людину

Олександр Мусієнко припускає, що на чолі ПВК поставлять людей з міноборони, і "вагнерівці" стануть підконтрольні Шойгу. Після чого ті продовжать виконувати завдання і в Білорусі, і в Африці.

"Вони перейдуть під командування Міноборони, оскільки всі приватні військові компанії "Шторм-Z", "Рись", "Ветерани", "Тигр" уже так чи інакше підпорядковуються йому", - вважає він.

Слова Лукашенка нічого не варті

У будь-якому разі ситуація з Пригожиним і його дітищем доводять, що ні гарантії білоруського диктатора Олександра Лукашенка, ні гарантії російського диктатора Володимира Путіна не варті й виїденого яйця.

"Усе, що вони обіцяють, усе заради "червоного слівця". Їхні обіцянки не виконуються. Давно варто було зрозуміти, що за словами Лукашенка насправді не слідує жодних гарантій", - підсумував Мусієнко.

Детальніше про ліквідацію Пригожина, можливі наслідки і про те, до чого варто готуватися російському президенту, - у матеріалі РБК-Україна.