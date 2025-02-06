Що буде з цінами в Україні найближчими місяцями: прогноз від уряду

За його словами, у попередні два місяці відбулась певна стабілізація цін. Зокрема, ті продукти, які різко подорожчали восени, наразі здешевшали. Також вже не спостерігається різкого подорожчання овочів для борщового набору.

Висоцький пояснив, що восени продукти почали дорожчати через декілька факторів. Перший - це посуха та зменшенням врожаю по багатьох позиціях торік. Адже зменшення врожаю відобразилось і на цінах. Наразі цього впливу немає. Окрім цього були певні міжнародні зростання цін на молочні продукти, зараз це також не спостерігається.

"На сьогодні, з точки зору аналізу поточних ситуацій, якихось передумов, які б суттєво впливали на ціни до збору нового врожаю, не бачимо. Тому що, знову ж, врожай, який є, він зафіксований та не впливає на зміну", - зазначив Висоцький.

Він пояснив, що допомагає утримувати ціни на поточному рівні й імпорт товарів. Він допомагає покрити короткостроковий дефіцит, що дозволяє стабілізувати ситуацію. Також, в залежності від об’ємів нового врожаю, ціни на деякі товари можуть навіть знизитись.

Раніше ми писали про те, що у січні НБУ погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2025 році до 8,4%. Погіршення прогнозу на 1,5 в.п. відбулося через подорожчання продовольства через несприятливі погодні умови, перенесення вищих виробничих витрат, в т.ч. через диспропорції на ринку праці.