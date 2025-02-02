Овочі в теплицях. Коли стартує сезон "своїх" помідорів і які будуть ціни

Ціни на помідори в магазинах наразі перевищують 90 грн за кілограм. Це імпортні тепличні овочі, тому їх вартість залишатиметься на високому рівні до появи української продукції навесні.

Докладніше про те, що відбувається на ринку овочів і коли чекати на перший урожай наших томатів та огірків, – в матеріалі РБК-Україна .

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Чому ціна на помідори висока

На полицях магазинів можна знайти широкий асортимент томатів. Попри те, що зараз не сезон в Україні, ці овочі доступні весь рік завдяки імпорту та роботі тепличних господарств.

Водночас логістичні витрати та висока вартість енергоносіїв для утримання теплиць вливає на кінцеву вартість продукції, саме тому ціни "кусаються".

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка зазначив, що на сьогодні в середньому ціни на помідори мають діапазон 110-140 грн/кг.

Експерт розповів, що овочі (помідори та огірки) в Україну везуть переважно з Туреччини та деяких країн Європейського Союзу, зокрема Польща, Іспанія). Ціни на них переходять в стадію піка від лютого-березня.

в мережі АТБ за акційною ціною помідори з Туреччини коштують 89,89 грн/кг ;

; у Novus помідори продають за 99,9 грн/кг , коктейльні томати та сорт Кумато – за 149 грн/кг;

, коктейльні томати та сорт Кумато – за 149 грн/кг; у "Сільпо" ціна стартує від 104,5 грн/кг , іспанський сорт RAF обійдеться в 179,1 грн/кг;

, іспанський сорт RAF обійдеться в 179,1 грн/кг; мережа Varus пропонує салатний помідор за 89,9 грн/кг , коктейльні коштують майже 200 грн/кг;

, коктейльні коштують майже 200 грн/кг; у "Форі" можна купити "сливку" за 119 грн/кг.

Ціни на помідори в супермаркетах (скриншот google.com)

Останніми тижнями вартість томатів в українських магазинах зросла. Як пише профільний портал EastFruit, продавці підвищили ціни через скорочення пропозиції. Причиною стала несприятлива погода в Туреччині, що призвело до істотного зменшення постачання тепличних овочів на зовнішні ринки.

Коли у продажу з'являться українські помідори та огірки

В Україні тепличні господарства працюють у кількох регіонах, найбільше їх зосереджено у Закарпатській та Тернопільській областях. Також промислові теплиці є на Рівненщині, Київщині, Дніпропетровщині, Вінничині. Вирощують здебільшого огірки, томати, листову зелень.

Експерт УКАБ розповів, що перші українські тепличні овочі почнуть з'являтися з квітня. Збільшення пропозиції на ринку призведе до поступового зниження ціни.

За інформацією EastFruit, у продажу нині вже є огірки з українських тепличних комплексів, але пропозиція дуже обмежена. Якість такого огірка стрімко падає, тому виробники навіть дещо знизили ціни. Втім вартість все одно вища майже на 30%, ніж у той же період минулого року.

Українські огірки продають в АТБ за 149,89 грн/кг, імпортні з Туреччини – за 109,89 грн/кг, в "Сільпо" ціна становить 124 грн/кг, у "Форі" – 129 грн/кг. У мережі Novus огірок з Туреччини коштує 118 грн/кг, український довгоплідний огірок – 129 грн/кг.

Огірки в супермаркетах (скриншот google.com)

Профільний портал з посиланням на операторів ринку зазначає, що пропозиція огірків на місцевих комбінатах дуже малооб’ємна, а постачання із зовнішнього ринку нестабільні. Більшість українських тепличних комбінатів планують вийти з новими обертами огірків ближче до кінця лютого.

При підготовці матеріалу використовувалися: коментар аналітика УКАБ Максима Гопки, публікації EastFruit, дані сайтів мереж українських супермаркетів.