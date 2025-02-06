Что будет с ценами в Украине в ближайшие месяцы: прогноз от правительства

По его словам, в предыдущие два месяца произошла определенная стабилизация цен. В частности, те продукты, которые резко подорожали осенью, сейчас подешевели. Также уже не наблюдается резкого подорожания овощей для борщевого набора.

Высоцкий объяснил, что осенью продукты начали дорожать из-за нескольких факторов. Первый - это засуха и уменьшением урожая по многим позициям в прошлом году. Ведь уменьшение урожая отразилось и на ценах. Сейчас этого влияния нет. Кроме этого были определенные международные рост цен на молочные продукты, сейчас это также не наблюдается.

"На сегодня, с точки зрения анализа текущих ситуаций, каких-то предпосылок, которые бы существенно влияли на цены до сбора нового урожая, не видим. Потому что, опять же, урожай, который есть, он зафиксирован и не влияет на изменение", - отметил Высоцкий.

Он пояснил, что помогает удерживать цены на текущем уровне и импорт товаров. Он помогает покрыть краткосрочный дефицит, что позволяет стабилизировать ситуацию. Также, в зависимости от объемов нового урожая, цены на некоторые товары могут даже снизиться.

Ранее мы писали о том, что в январе НБУ ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,4%. Ухудшение прогноза на 1,5 п.п. произошло из-за подорожания продовольствия из-за неблагоприятных погодных условий, переноса высоких производственных затрат, в т.ч. из-за диспропорций на рынке труда.