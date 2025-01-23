Ціни зростатимуть швидше: НБУ погіршив прогноз з інфляції на 2025 рік

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2025 році до 8,4%. У жовтні минулого року центробанк прогнозував інфляцію на рівні 6,9%.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube .

Крім того, НБУ прогнозує інфляцію у 2026 році на рівні 5,0% (попередній прогноз - 5,0%), у 2027 році інфляція становитиме 5,0%.

Як зазначив голова НБУ, в грудні 2024 року інфляція пришвидшилася до 12% у річному вимірі, що перевищило попередній прогноз НБУ. За оцінками НБУ, прискорення інфляції тривало й у січні.

За його словами, високі темпи зростання споживчих цін значною мірою визначалися тимчасовими чинниками, передусім пов’язаними з ефектами гірших минулорічних урожаїв. Водночас посилювався й фундаментальний ціновий тиск.

"У перші місяці 2025 року інфляція, вірогідно, продовжить зростати через подальший вплив як тимчасових чинників, зокрема ефектів нижчих минулорічних врожаїв, так і фундаментальних, зокрема тиску з боку виробничих витрат бізнесу", - сказав він.

За оцінками НБУ, інфляція сягне свого піку в II кварталі та із середини року почне знижуватися.

"Очікується, що наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 8,4%, а у 2026 році – до цілі 5%. Цьому, зокрема, сприятимуть заходи процентної та валютно-курсової політики Національного банку, а також вищі врожаї, поліпшення ситуації в енергетиці, зниження фіскального дефіциту та помірний зовнішній ціновий тиск", - сказав він.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, річна інфляція в Україні в грудні 2024 року становила 12,0%.

Як зазначив у колонці для РБК-Україна директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, річний показник інфляції прискорюватиметься до квітня-травня 2025 року через ефекти бази порівняння, а потім почне сповільнюватися.