Що буде з цінами в Україні: голова НБУ розповів про тенденції до кінця року

За його словами, на початку 2024 року інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікував НБУ.

"За оцінками НБУ, інфляція залишатиметься в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці та лише помірно пришвидшиться в другому півріччі", - сказав він.

За його словами, поступове зростання доходів українців і підвищені витрати бізнесу в умовах війни підживлюватимуть інфляційний тиск.

"Водночас фіксація окремих житлово-комунальних тарифів і монетарна політика НБУ, спрямована на підтримання привабливості гривневих активів і курсової стійкості, й надалі обмежуватимуть зростання споживчих цін", - додав голова НБУ.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні в лютому 2024 року сповільнилося до 4,3%. Це мінімальне значення з листопада 2020 року.

У січні НБУ покращив прогноз щодо інфляції. НБУ прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2024 зростуть на 8,6%. Інфляція прискориться лише у другій половині року, а раніше зростання цін буде помірним.

НБУ прогнозує, що у 2025 році ціни зростуть на 5,8%, у 2026 році - 5,0%.