Що буде з цінами та курсом долара в Україні: бліц з фінансовим аналітиком

У 2025 році Україна має отримати близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Це дозволить без "друку" гривні покрити дефіцит бюджету навіть в умовах зростання оборонних витрат. Наразі вже отримано майже 24 млрд доларів. Ще 30 млрд очікуються до кінця року.

– Наскільки значними є ризики для економіки України від зниження зовнішньої фінансової підтримки партнерів?

– Оскільки війна є вкрай витратною, то підтримка партнерів є критичною. Навіть за запланованого рівня допомоги, реальний обсяг державних видатків скорочується. Тобто його внесок в економічне зростання є від’ємний, це саме зростання забезпечує приватний сектор економіки. А у випадку зниження зовнішньої допомоги, й без того слабке економічне зростання може змінитися на падіння.

– Які ваші очікування щодо рівня інфляції в Україні до кінця поточного року і в наступному?

– Прогноз ICU – 8.2% (рік до року) на кінець 2025 року. Ми його погіршили з 7.6% через слабший урожай. Інфляція сповільнюватиметься, і ми це вже бачимо за результатами червня та липня. Нацбанк зможе дещо знизити облікову ставку цього і наступного року. Але не тими темпами, які планував нещодавно – повернення до цілі НБУ в 5% наступного року є малоймовірним через стрімке зростання цін на послуги.

– У якому діапазоні, за вашим прогнозом, перебуватиме курс гривні до долара до кінця року за умови очікуваних надходжень фіндопомоги та її скорочення. І чи зможе Нацбанк використати резерви для стримування курсових коливань?

– До кінця 2025 року ми очікуємо курс на рівні близько 42,6 гривень за долар, а валютні резерви – понад 55 млрд доларів. Це дає Нацбанку достатній простір для утримання міцної гривні та згладжування можливих коливань. Якщо Україна отримає додаткові 10 млрд доларів допомоги, курс можна буде втримати стабільним і в наступному році, хоча у 2026-му резерви, ймовірно, скоротяться до 40–45 млрд доларів.

– Що небезпечніше для економіки в найближчі 6–12 місяців і скільки це обійдеться у відсотках ВВП: військові ризики чи помилки в економічній політиці?

– На мою думку, ключовим і значно вагомішим чинником для економіки залишаються військові ризики. Йдеться не лише про ситуацію на фронті, а й про ширші очікування – чи зможе Україна остаточно вирішити свої безпекові питання, чи й надалі перебуватиме під постійною загрозою повторної агресії. Такі фактори визначають інвестиційний клімат чи споживчі настрої набагато сильніше, ніж будь-які помилки в економічній політиці.

– Чи варто очікувати змін податків та тарифів? Наскільки це питання може бути в пріоритеті нової програми з МВФ?

– Уряд продовжить утримувати низькі тарифи на комунальні послуги, і в умовах повномасштабної війни суттєвого їх зростання не очікується – це додатково стримує інфляційний тиск. Водночас податкове навантаження, ймовірно, поступово зростатиме. Мова не обов’язково про підвищення ставок, а швидше про розширення бази оподаткування та посилення збору податків, адже фіскальний дефіцит має скорочуватися.

– Якщо все піде за гіршим сценарієм, яким буде падіння ВВП – мінус 2–3%, чи ми говоримо про рецесію глибшу за 5%?

– Прогноз ICU на 2025 рік – зростання ВВП на 2.5%, на 2026 – 2.8%. Ми не очікуємо настільки поганих сценаріїв, щоб говорити про падіння на 5% чи більше.