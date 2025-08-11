ua en ru
НБУ почав підвищувати курс долара

Україна, Понеділок 11 серпня 2025 16:22
Фото: Курс долара зріс на 6 копійок (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Регулятор уперше підняв курс після значного зниження, яке почалося 5 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 12 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,449 гривень за 1 долар (+0,0595 грн).

Офіційний курс євро становить 48,1969 гривень за 1 євро (+0,003 грн).

На міжбанку сьогодні курс зріс на 2 копійки до 41,38-41,41 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям 8 серпня.

На готівковому ринку курс долара збільшився на 1 копійку до 41,66 гривень, курс євро зріс на 3 копійки до 48,63 гривень.

Міжнародні резерви

Станом на 1 серпня валові міжнародні резерви НБУ становлять 43,031 млрд доларів, вони знизилися порівняно з 1 липня на 2 млрд доларів.

Як повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова НБУ Андрій Пишний, такий значний розмір резервів пояснюється тим, що уряд, отримуючи кредити або фінансову допомогу від зовнішніх партнерів у валюті, обмінює її в НБУ. Таким чином, Національний банк отримує велику кількість валюти, яка надходить до резервів. Далі, НБУ продає частину цієї валютної маси на міжбанківському валютному ринку для регулювання курсу.

