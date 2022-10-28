Що буде з цінами на продукти в Україні: прогноз НБУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (жовтень 2022 року).

"Інфляція сирих продуктів надалі прискорюватиметься та перевищить 50% у наступні два квартали. Вагомими чинниками зростання цін залишаться високі ризики та витрати бізнесу, що посиляться в зимовий період через дорогі енергоносії", - йдеться в огляді.

За прогнозом НБУ, у наступному році продовольча інфляція стрімко знижуватиметься завдяки відновленню оптимальних технологічних і логістичних зв’язків, надходженню на ринок нових вищих врожаїв, у тому числі з південних областей країни. Крім того, дезінфляційним чинником стане очікуване зниження світових цін на продовольство та енергоресурси.

"Подальше насичення продовольчого ринку пропозицією як внутрішнього виробництва, так і за рахунок імпорту дасть змогу стабілізувати продовольчу інфляцію на низьких рівнях (близько 3%) за умови відсутності значних нових шоків пропозиції", - прогнозують в НБУ.

Причини зростання цін у 2022 році

За даними НБУ, збільшення витрат бізнесу, у тому числі на енергоносії, окупація територій, ускладнена логістика та скорочення поголів’я зумовлювали подальше пришвидшення зростання цін на продукти.

Крім того, посилювався й тиск з боку світових цін. Вищими темпами зростали ціни на фрукти, переважно імпортні цитрусові та банани, унаслідок ускладненої логістики, подорожчання цих продуктів у світі та коригування офіційного курсу гривні в липні 2022 року.

Через зменшення пропозиції, зокрема з тимчасово окупованих південних регіонів України, та збільшення витрат бізнесу на виробництво і постачання зберігалися високі темпи подорожчання овочів, зазначили в НБУ.

"С/г залишається ледь не єдиним сектором в економіці, для якого дія чинника "проблеми з логістикою" на цінові очікування посилилася. Це може пояснюватися надходженням нового врожаю за обмежених можливостей його зберігання та експорту, попри відкриття "зернового коридору". Водночас через дію останнього та липневе коригування курсу підвищилися ціни на українське збіжжя на внутрішньому ринку", - йдеться в огляді.

Так знову пришвидшилося зростання цін на соняшникову олію та продукти з неї. Це також позначилося на подорожчанні кормів, що разом зі скороченням поголів'я та розширенням можливостей для експорту підтримувало зростання цін на продукцію тваринництва. Зокрема, вищими темпами дорожчало м'ясо, а також яйця, йдеться в огляді.

Відчутно дорожчали крупи через вичерпання запасів та скорочення можливостей імпорту. Натомість позитивні очікування щодо врожаю вітчизняних круп, зокрема гречки, сприяли зниженню темпів зростання цін на них наприкінці кварталу.

"Подорожчання енергоносіїв залишається одним з ключових чинників зростання собівартості енергоємних товарів. Це підтверджується посиленням впливу чинника "ціни на енергоносії" на формування майбутніх цін підприємствами. Вищими темпами зростали ціни на хліб, оброблені молочні продукти та ковбасні вироби. Також, під впливом цього чинника та очікувань щодо скорочення виробництва швидше зростали ціни на цукор", - йдеться у звіті НБУ.