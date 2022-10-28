Что будет с ценами на продукты в Украине: прогноз НБУ

Увеличение расходов, вызванное войной, и дорогостоящие энергоносители будут оставаться весомыми факторами ускорения инфляции, в том числе продовольственной. В ближайшие месяцы цены будут расти высокими темпами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (октябрь 2022 года).

"Инфляция сырых продуктов в дальнейшем будет ускоряться и превысит 50% в следующие два квартала. Весомыми факторами роста цен останутся высокие риски и расходы бизнеса, которые усилятся в зимний период из-за дорогостоящих энергоносителей", - говорится в обзоре.

По прогнозу НБУ, в следующем году продовольственная инфляция будет стремительно снижаться благодаря восстановлению оптимальных технологических и логистических связей, поступлению на рынок продуктов новых высоких урожаев, в том числе из южных областей страны. Кроме того, дезинфляционным фактором станет снижение мировых цен на продовольствие и энергоресурсы.

"Дальнейшее насыщение продовольственного рынка предложением как внутреннего производства, так и за счет импорта позволит стабилизировать продовольственную инфляцию на низких уровнях (около 3%) при отсутствии значительных новых шоков предложения", - прогнозируют в НБУ.

Причины роста цен в 2022 году

По данным НБУ, увеличение расходов бизнеса, в том числе на энергоносители, оккупация территорий, усложненная логистика и сокращение поголовья привели к дальнейшему ускорению роста цен на продукты.

Кроме того, усиливалось и давление со стороны мировых цен. Более высокими темпами росли цены на фрукты, преимущественно импортные цитрусовые и бананы вследствие усложненной логистики, подорожания этих продуктов в мире и корректировки официального курса гривны в июле 2022 года.

Из-за уменьшения предложения, в том числе из временно оккупированных южных регионов Украины, и увеличения расходов бизнеса на производство и поставку сохранялись высокие темпы удорожания овощей, отметили в НБУ.

"С/х остается едва ли не единственным сектором в экономике, для которого действие фактора "проблемы с логистикой" на ценовые ожидания усилилось. Это может объясняться поступлением нового урожая при ограниченных возможностях его хранения и экспорта, несмотря на открытие "зернового коридора". Через последнее и июльскую корректировку курса повысились цены на украинское зерно на внутреннем рынке", - говорится в обзоре.

Так снова ускорился рост цен на подсолнечное масло и продукты из него. Это также отразилось на удорожании кормов, что вместе с сокращением поголовья и расширением возможностей для экспорта поддерживало рост цен на продукцию животноводства. В частности, более высокими темпами дорожало мясо, а также яйца, говорится в обзоре.

Ощутимо дорожали крупы из-за истощения запасов и сокращения возможностей импорта. В то же время положительные ожидания по поводу урожая отечественных круп, в том числе гречихи, способствовали снижению темпов роста цен на них в конце квартала.

"Подорожание энергоносителей остается одним из ключевых факторов роста себестоимости энергоемких товаров. Это подтверждается усилением влияния фактора "цены на энергоносители" на формирование будущих цен предприятиями. Более высокими темпами росли цены на хлеб, обработанные молочные продукты и колбасные изделия. Также, под влиянием этого фактора и ожиданий по сокращению производства быстрее росли цены на сахар", - говорится в отчете НБУ.