Що буде з цінами на продукти: прогноз на 2024 рік

Спеціалізований банк продовольства та агробізнесу заявив, що попит на продовольство залишиться слабким, оскільки споживачі продовжують стикатися з економічними проблемами, включаючи високу загальну інфляцію та відсоткові ставки.

І не всі ціни на основні продукти харчування зменшаться. Rabobank очікує, що пшениця, від якої особливо залежить світ, що розвивається, зафіксує п'ятий поспіль дефіцит через несприятливі погодні умови і потенційні обмеження на російський експорт.

"Це не буде простим плаванням, але більш позитивні перспективи для більшості сировинних товарів мають у більшості країн призвести до падіння цін на продукти харчування на тарілках споживачів", - сказав Карлос Мера, голова відділу сільськогосподарських товарів у Rabobank.

Він сказав, що з'являться переможці і ті, хто програв, і що ті, хто працює в секторах хлібобулочних виробів, молочних продуктів та тваринного білка, отримають найбільшу вигоду від покращення постачання з Південної Америки.

Rabobank очікує, що у 2024/25 році на ринку кави буде зафіксовано профіцит у розмірі 6,8 млн мішків завдяки покращенню виробництва в Бразилії та Колумбії, тоді як цукор впаде в ціні завдяки покращенню умов у Таїланді.

Також очікується, що Бразилія зробить рекордний урожай сої у 163 млн тонн.

Що стосується пшениці, однак, Rabobank попередив, що виробництво в Аргентині та Австралії, швидше за все, відставатиме від ринку протягом найближчих кількох місяців, тоді як війна Росії проти України продовжить призводити до скорочення експортного профіциту наступного року.

Світові ціни на продовольство

Нагадаємо, світові ціни на продовольчі товари у жовтні 2023 року знизилися на 0,5%. За даними ООН, за рік ціни впали на 10,9%.

Національний банк у жовтні покращив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 10,6% до 5,8%. Основний фактор цього перегляду - вплив високих урожаїв на динаміку продовольчих цін. Водночас НБУ підвищив прогноз інфляції на 2024 рік з 8,5% до 9,8%.