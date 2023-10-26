ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нацбанк майже вдвічі покращив прогноз щодо інфляції. Що буде з цінами

Київ, Четвер 26 жовтня 2023 14:51
UA EN RU
Нацбанк майже вдвічі покращив прогноз щодо інфляції. Що буде з цінами Фото: голова Національного банку України Андрій Пишний (facebook.com/NationalBankOfUkraine)
Автор: Данило Крамаренко

Національний банк України (НБУ) покращив прогноз щодо інфляції на кінець 2023 року до 5,8%. Це майже вдвічі нижче за попередню оцінку, відповідно, ціни зростатимуть повільніше, ніж очікувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови НБУ Андрія Пишного.

За його словами, інфляція залишатиметься на рівні нижче 10%, хоч і тимчасово пришвидшиться наступного року.

"НБУ покращив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 10,6% до 5,8%. Основний фактор перегляду - вплив високих урожаїв на динаміку продовольчих цін", - зазначив Пишний.

Водночас, на 2024 рік прогноз інфляції підвищено з 8,5 до 9,8%. Вищі темпи підвищення цін будуть обумовлені низькою базою порівняння вартості продовольчих товарів, тривалішим збереженням тиску на витрати бізнесу через перегляд ризиків безпеки, збільшенням зарплат і прискоренням зростання адміністративно-регульованих цін.

Згідно з прогнозом, у 2025 році інфляція сповільниться до 6%. Цьому сприятиме очікуване зниження ризиків безпеки. Відновлення логістики та виробництва у післявоєнний період дозволить нарощувати пропозицію товарів та обмежити ціновий тиск. Вагомий вплив на цінову динаміку матиме й очікуване зниження світових цін на енергоносії.

Нагадаємо, у вересні інфляція в Україні сповільнилася до мінімуму з початку 2021 року. Зокрема річна інфляція (до вересня минулого року) сповільнилася до 7,1%. За даними Держстату, у середньому з початку 2023 року ціни зросли на 3%.

Також раніше повідомлялося, що український бізнес у 2023 році очікує інфляцію на рівні 14,8%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України ціни в Україні Інфляція в Україні
NEWS
Росія планує інформатаку проти Умєрова
Росія планує інформатаку проти Умєрова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ