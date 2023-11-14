RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что будет с ценами на продукты: прогноз на 2024 год

Фото: Цены на продукты снизятся в 2024 году (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Потребители могут ожидать некоторого облегчения продовольственной инфляции в следующем году. Цены на ключевые продукты питания, такие как сахар, кофе, кукуруза и соевые бобы, снизятся, поскольку поставки корректируются в ответ на трехлетний рост цен.

Об этом говорится в прогнозе Rabobank, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Специализированный банк продовольствия и агробизнеса заявил, что спрос на продовольствие, тем не менее, останется слабым, поскольку потребители продолжают сталкиваться с экономическими проблемами, включая высокую общую инфляцию и процентные ставки.

И не все цены на основные продукты питания снизятся. Rabobank ожидает, что пшеница, от которой особенно зависит развивающийся мир, зафиксирует пятый подряд дефицит из-за неблагоприятных погодных условий и потенциальных ограничений на российский экспорт.

"Это не будет простым плаванием, но более позитивные перспективы для большинства сырьевых товаров должны в большинстве стран привести к падению цен на продукты питания на тарелках потребителей", - сказал Карлос Мера, глава отдела сельскохозяйственных товаров в Rabobank.

Он сказал, что появятся победители и проигравшие, и что те, кто работает в секторах хлебобулочных изделий, молочных продуктов и животного белка, получат наибольшую выгоду от улучшения поставок из Южной Америки.

Rabobank ожидает, что в 2024/25 году на рынке кофе будет зафиксирован профицит в размере 6,8 млн мешков благодаря улучшению производства в Бразилии и Колумбии, в то время как сахар упадет в цене благодаря улучшению условий в Таиланде.

Также ожидается, что Бразилия произведет рекордный урожай сои в 163 млн тонн.

Что касается пшеницы, однако, Rabobank предупредил, что производство в Аргентине и Австралии, скорее всего, будет отставать от рынка в ближайшие несколько месяцев, в то время как война России против Украины продолжит приводить к сокращению экспортного профицита в следующем году.

Мировые цены на продовольствие

Напомним, мировые цены на продовольственные товары в октябре 2023 года снизились на 0,5%. Поданным ООН, за год цены упали на 10,9%.

Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции на конец 2023 года с 10,6% до 5,8%. Основной фактор этого пересмотра - влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен. В то же время, НБУ повысил прогноз инфляции на 2024 год с 8,5% до 9,8%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продуктыООН