Світові ціни на продовольство за рік впали на понад 10%: що подешевшало в жовтні

Світові ціни на продовольчі товари у жовтні 2023 року знизилися на 0,5%. За рік ціни знизилися на 10,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію продовольчої агенції ООН ( ФАО ).

Індекс цін на продовольство ФАО, який відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на низку продовольчих товарів, що торгуються на світовому ринку, у жовтні становив 120,6 пунктів.

Індекс цін на зернові ФАО знизився на 1,0%, порівняно з попереднім місяцем. Ціни на пшеницю впали на 1,9% під впливом сильних постачань зі Сполучених Штатів Америки та сильної конкуренції серед експортерів.

Індекс цін на олію ФАО знизився на 0,7% порівняно з вереснем, оскільки зниження світових цін на пальмову олію через сезонне збільшення виробництва та зниження світового імпортного попиту більш ніж компенсувало зростання цін на соєву, соняшникову та рапсову олії. Ціни на соєву олію зросли через стійкий попит з боку біодизельного сектора.

Індекс цін на цукор ФАО знизився на 2,2%, але залишився на 46,6% вище за рівень попереднього року. Жовтневе зниження було в основному зумовлене високими темпами виробництва в Бразилії, хоча побоювання щодо більш жорстких перспектив світової пропозиції наступного року обмежили падіння.

Індекс цін на м'ясо ФАО знизився на 0,6%, оскільки млявий попит на імпорт, особливо зі Східної Азії, призвів до падіння міжнародних цін на свинину, що більш ніж компенсувало незначне зростання цін на м'ясо птиці, яловичину та баранину.

На противагу цьому індекс цін на молочні продукти ФАО у жовтні зріс на 2,2%, завершивши дев'ятимісячне зниження. Світові ціни на сухе молоко зросли найбільше на тлі зростання попиту на імпорт як короткострокових, так і довгострокових поставок, а також деякої невизначеності щодо впливу погодних умов Ель-Ніньо на майбутнє виробництво молока в Океанії.

Ціни в Україні

Нагадаємо, високий урожай в Україні навів тому, що ціни знижувалися два місяці поспіль - у липні та серпні.

Національний банк у жовтні покращив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 10,6% до 5,8%. Основний фактор цього перегляду - вплив високих урожаїв на динаміку продовольчих цін. Водночас НБУ підвищив прогноз інфляції на 2024 рік з 8,5% до 9,8%.