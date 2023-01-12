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Що буде з цінами на нафту у 2023 році: прогноз Morgan Stanley

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Вашингтон, Четвер 12 січня 2023 13:10
Що буде з цінами на нафту у 2023 році: прогноз Morgan Stanley Фото: ціни на нафту можуть зрости 2023 року до 110 доларів  (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Один із найбільших світових банків Morgan Stanley очікує, що ситуація на ринку нафти зміниться у третьому та четвертому кварталах 2023 року. Цьому сприятиме відновлення попиту, викликане серед інших чинників відкриттям Китаєм своїх кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми бачимо, що ринок нафти прийде в рівновагу у другому кварталі і стане жорстким у третьому та четвертому кварталах, що підтримає вищі ціни наприкінці цього року", - йдеться у прогнозі банку.

Morgan Stanley очікує, що ціни на нафту Brent у першому кварталі залишаться в діапазоні близько 80-85 доларів за барель, а до кінця року ціни досягнуть 110 доларів за барель. Банк зазначив, що "стеля пропозиції не за горами, а запаси відверто низькі"

Еталонна нафта марки Brent торгувалася близько 83 доларів за барель у четвер, 12 січня.

"Ми прогнозуємо зростання попиту на нафту в Китаї через "повторне відкриття" на рівні близько 1 млн барелів на добу, яке реалізовуватиметься поступово протягом року", - заявили в банку.

Китай скасував свої суворі заходи щодо боротьби з COVID-19, знявши блокування, скасувавши карантин і припинивши регулярне тестування.

Тим часом з 5 лютого "Велика сімка" (G7) запровадить граничні ціни на російські нафтопродукти, щоб ще більше скоротити доходи Москви від експорту енергоносіїв та її можливості фінансувати своє вторгнення в Україну.

Morgan Stanley прогнозує перебої з постачанням російської нафти на рівні "1 млн барелів на добу порівняно з поточними рівнями" через цінові обмеження.

Банк Barclays заявив раніше, що погіршення світової виробничої активності може створити ризик зниження його поточного прогнозу ціни Brent у 98 доларів за барель на 2023 рік.

Нагадаємо, енергетичні ф'ючерси на сиру нафту , нафтопродукти та природний газ різко впали на початку 2023 року, оскільки трейдери переглянули короткострокові побоювання з приводу холодної погоди та побоювання з приводу нестачі поставок.

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