Что будет с ценами на нефть в 2023 году: прогноз Morgan Stanley

Один из крупнейших мировых банков Morgan Stanley ожидает, что ситуация на рынке нефти изменится в третьем и четвертом кварталах 2023 года. Этому будет способствовать восстановление спроса, вызванное, среди прочих факторов, открытием Китаем своих границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы видим, что рынок нефти придет в равновесие во втором квартале и станет жестким в третьем и четвертом кварталах, что поддержит более высокие цены в конце этого года", - говорится в прогнозе банка.

Morgan Stanley ожидает, что цены на нефть Brent в первом квартале останутся в диапазоне около 80-85 долларов за баррель, а к концу года цены достигнут 110 долларов за баррель. Банк отметил, что "потолок предложения не за горами, а запасы откровенно низки"

Эталонная нефть марки Brent торговалась в районе 83 долларов за баррель в четверг, 12 января.

"Мы прогнозируем рост спроса на нефть в Китае из-за "повторного открытия" на уровне около 1 млн баррелей в сутки, который будет реализовываться постепенно в течение года", - заявили в банке.

Китай отменил свои строгие меры по борьбе с COVID-19, сняв блокировки, отменив карантин и прекратив регулярное тестирование.

Между тем, с 5 февраля "Большая семерка" (G7) введет предельные цены на российские нефтепродукты, чтобы еще больше сократить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и ее возможности финансировать свое вторжение в Украину.

Morgan Stanley прогнозирует перебои с поставками российской нефти на уровне "1 млн баррелей в сутки по сравнению с текущими уровнями" из-за ценовых ограничений.

Банк Barclays заявил ранее, что ухудшение мировой производственной активности может создать риск снижения его текущего прогноза цены Brent в 98 долларов за баррель на 2023 год.