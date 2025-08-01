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Что будет с телом, если каждый день съедать целую шоколадку?

Пятница 01 августа 2025 11:08
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Что будет с телом, если каждый день съедать целую шоколадку? Фото: Полезно ли есть шоколад каждый день (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Шоколад - любимое лакомство миллионов. Маленький кусочек темного шоколада может поднять настроение и даже принести пользу здоровью.

Но что произойдет, если превратить это наслаждение в ежедневную привычку и съедать целую плитку? Об этом рассказывает РБК-Украина.

Не весь шоколад одинаковый

Ключевую роль играет тип шоколада. Если речь идет о черном шоколаде с содержанием какао более 70%, то в небольших количествах (20-30 граммов) он действительно полезен. Флавоноиды в его составе действуют как антиоксиданты, улучшают кровообращение и работу мозга.

Однако целая 100-граммовая плитка - это совсем другая история, не говоря уже о молочном или белом шоколаде, где на первом месте сахар и жиры, а не какао.

Основные риски ежедневного употребления целой плитки шоколада

Стремительный набор веса

Стандартная плитка шоколада (100 г) содержит от 500 до 600 ккал. Это почти треть дневной нормы для среднестатистического взрослого человека. Такой ежедневный "бонус" неизбежно приведет к появлению лишних килограммов.

Повышенный риск диабета 2-го типа

Огромное количество сахара, особенно в молочном шоколаде, вызывает резкие скачки уровня глюкозы в крови. Со временем это истощает поджелудочную железу и может привести к развитию инсулинорезистентности - прямого пути к диабету.

Проблемы с сердцем и сосудами

Парадоксально, но факт: несмотря на пользу флавоноидов, избыток сахара и насыщенных жиров с целой плитки нивелирует все плюсы. Такая нагрузка повышает уровень "плохого" холестерина, что увеличивает риск атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Ухудшение состояния кожи и зубов

Сахар - идеальная среда для размножения бактерий, вызывающих кариес. Кроме того, у многих людей избыток сладкого и жирного провоцирует воспалительные процессы на коже, например, акне.

Вердикт

Ежедневное поедание целой плитки шоколада - это не безобидная слабость, а серьезный удар по организму. Это прямой путь к набору веса, проблемам с обменом веществ, сердцем и кожей.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Кливлендской клиники и Клиники Мейо, онлайн-издание о здоровье и благополучии Healthline.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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