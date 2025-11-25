UA

Що буде з поставками американської зброї до України: у Трампа зробили заяву

Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Вашингтоні заявили, що постачання озброєння Україні має обмеження і не може бути безкінечним, підкресливши прагнення до завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю Керолайн Левітт, яке вона дала для Fox News.

Отож, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Сполучені Штати не можуть безкінечно забезпечувати Україну озброєнням у контексті триваючої війни з Росією. 

За словами Левітт, президент США вклав величезну кількість часу та енергії у пошук шляхів врегулювання конфлікту та заслуговує на вдячність за свої зусилля. Головною метою, на її переконання, є припинення вбивств та остаточне завершення війни.

Прессекретарка Білого дому зазначила, що хоча президент США Дональд Трамп і "припинив фінансування цієї війни за рахунок платників податків в США", однак Америка продовжує надсилати або продавати Україні значні обсяги озброєння через механізми НАТО.

"Ми не можемо робити це безкінечно. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася", – заявила Левітт.

Крім того, Левітт зазначила, що розчарування американського президента відображає настрої американського суспільства, яке стежить за розвитком конфлікту.

Таким чином, у Вашингтоні знову підтвердили прагнення завершити війну в Україні дипломатичним шляхом.

 

Нагадаємо, 18 листопада Іспанія оголосила про виділення 615 млн євро допомоги Україні. Кошти підуть як на закупівлю озброєння, так і на фінансування оборонних систем.

Крім того, Польща виділить 100 млн доларів на військову допомогу та закупівлю американської зброї для України в рамках ініціативи PURL.

