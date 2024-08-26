Що буде з податками в Україні та кому збільшать ставки: нардепи розкрили деталі

Народний депутат повідомив, що най ближчим часом законопроект буде винесено на розгляд комітету, членом якого він є. Розгляд законопроекту в сесійній залі можливий вже у перші тижні вересня.

Серед новацій законопроекту Ярослав Железняк відзначив наступні:

– ⁠встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік ;

– ⁠підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;

– ⁠запровадження щомісячної звітності по податку на доходи фізичних осіб.

Серед норм, які наразі залишаються в законопроекті від початкової редакції, депутат назвав наступні:

– підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

– ⁠встановлення ставки військового збору для ФОП першої та другої груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати;

– ⁠встановлення ставки військового збору в розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;

– ⁠встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в своєму телеграм-каналі додав подробиць щодо норм останньої редакції згаданого законопроекту.

Зокрема, зазначив він, в узгодженій наразі редакції не передбачено підвищення ставки ПДВ. З попередньої редакції документу видалено норму про запровадження військового збору на предмети розкоші.

Виключено також норму про запровадження податку в розмірі 1% від обороту бізнесу.

Також Гетманцев запевнив, що в перспективі буде реалізовано реформу Митниці та Бюро економічної безпеки. Прогнозує він також подальше скорочення державних видатків і проведення жорсткої та ефективної детінізації економіки.

Нагадаємо, 18 липня Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до Податкового кодексу, які передбачають збільшення податкових надходжень до державного бюджета в 2024 році на загальну суму 138,7 млрд гривень. Задля цього уряд пропонує збільшити ставки окремих податків та розширити базу оподаткування.

В Мінфіні, зокрема, порахували, що перегляд військового збору та деякі інші заходи дозволять мобілізувати на сектор безпеки та оборони в 2024 році додатково 121,8 млрд грн.

Зокрема, передбачалося:

підвищення ставки військового збору для фізичних осіб з 1,5% до 5,0%;

запровадження військового збору для юросіб на загальній та спрощеній системі оподаткування 1% від доходу;

запровадження військового збору для фізосіб підприємців 1, 2 та 4 групи у розмірі 5% з двох мінімальних зарплат та для 3 групи – 1% від доходу.

Також передбачалося запровадження військового збору на окремі операції. Зокрема, встановлення військового збору в розмірі 5% від вартості банківських металів при покупці у банків, а також 5% від доходу з продажу одного об’єкта нерухомості за рік.

Згідно законопроекту, оператори мобільного зв'язку повинні сплачувати військовий збір у розмірі 5% від вартості послуг мобільного зв'язку.

Під час першої реєстрації легкових автомобілів пропонувалося стягувати військовий збір у розмірі 15% від вартості авто.

Крім того, підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці, які реалізують ювелірні вироби, мали б сплачувати військовий збір у розмірі 30% від вартості реалізованих ювелірних виробів.

Також пропонується запровадити оподаткування імпортним ПДВ товарів, вартість яких не перевищує 150 євро. При цьому не мають оподатковуватися імпортні товари, сумарна вартість яких не перевищує 45 євро, для одного одержувача - фізичної особи.

Публікація урядового законопроекту викликала широку дискусію в експертному і бізнесовому середовищі. Після тривалих обговорень законопроекту за участі Офісу президента, уряду і народних депутатів була розроблена компромісна редакція законопроекту, про яку йде мова вище.