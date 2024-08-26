Что будет с налогами в Украине и кому увеличат ставки: нардепы раскрыли детали

Народный депутат сообщил, что в ближайшее время законопроект будет вынесен на рассмотрение комитета, членом которого он является. Рассмотрение законопроекта в сессионном зале возможно уже в первые недели сентября.

Среди новаций законопроекта Ярослав Железняк отметил следующие:

– ⁠установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год;

– ⁠повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%;

– ⁠введение ежемесячной отчетности по налогу на доходы физических лиц.

Среди норм, которые остаются в законопроекте от начальной редакции, депутат назвал следующие:

– повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%;

– ⁠установление ставки военного сбора для ФЛП первой и второй групп в размере 10% от минимальной зарплаты;

– ⁠установление ставки военного сбора в размере 1% для ІІІ группы единого налога;

– ⁠установка ежемесячных авансовых взносов для АЗС.

Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в своем телеграм-канале добавил подробностей относительно норм последней редакции упомянутого законопроекта.

В частности, отметил он, в согласованной редакции не предусмотрено повышение ставки НДС. Из предыдущей редакции документа была удалена норма о введении военного сбора на предметы роскоши.

Исключена также норма о введении налога в размере 1% от оборота бизнеса.

Также Гетманцев заверил, что в перспективе будет реализована реформа Таможни и Бюро экономической безопасности. Прогнозирует он также дальнейшее сокращение государственных расходов и проведение жесткой и эффективной детенизации экономики.

Напомним, 18 июля Кабинет министров одобрил проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет в 2024 году на общую сумму 138,7 млрд гривен. Ради этого правительство предлагает увеличить ставки отдельных налогов и расширить налогооблагаемую базу.

В Минфине, в частности, подсчитали, что пересмотр военного сбора и некоторые другие меры позволят мобилизовать на сектор безопасности и обороны в 2024 году дополнительно 121,8 млрд грн.

В частности, предполагалось:

повышение ставки военного сбора для физических лиц с 1,5 до 5,0%;

введение военного сбора для юрлиц на общей и упрощенной системе налогообложения 1% дохода;

введение военного сбора для физлиц предпринимателей 1, 2 и 4 группы в размере 5% от двух минимальных зарплат и для 3 группы – 1% от дохода.

Также предполагалось введение военного сбора на отдельные операции. В частности, установление военного сбора в размере 5% от стоимости банковских металлов при покупке у банков, а также 5% от дохода с продажи одного объекта недвижимости за год.

Согласно законопроекту операторы мобильной связи должны платить военный сбор в размере 5% от стоимости услуг мобильной связи.

Во время первой регистрации легковых автомобилей предлагалось взимать военный сбор в размере 15% стоимости авто.

Кроме того, предприятия, учреждения, организации и физические лица-предприниматели, реализующие ювелирные изделия, должны были бы платить военный сбор в размере 30% от стоимости реализованных ювелирных изделий.

Также предлагается ввести обложение импортным НДС товаров, стоимость которых не превышает 150 евро. При этом не должны облагаться налогом импортные товары, суммарная стоимость которых не превышает 45 евро, для одного получателя - физического лица.

Публикация правительственного законопроекта вызвала широкую дискуссию в экспертной и бизнес-среде. После длительных обсуждений законопроекта с участием Офиса президента, правительства и народных депутатов была разработана компромиссная редакция законопроекта, о которой идет речь выше.