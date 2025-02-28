Що буде після підписання угоди України з США: Шмигаль назвав наступні кроки

Угода про корисні копалини зі Сполученими Штатами Америки (США) визначає рамкові умови для підписання майбутньої угоди щодо створення інвестиційного фонду для розвитку та відбудови України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду.

За словами Шмигаля, після підписання угоди:

буде створено відповідну делегацію, яку затвердять рішенням Кабінету міністрів. Делегація, своєю чергою, отримає відповідні директиви;

уряди України та Штатів напрацьовуватимуть проєкт угоди про створення інвестиційного фонду розвитку і відбудови нашої країни.

Наступні ж кроки прописані законом України про міжнародні договори.

Договір про створення інвестиційного фонду

Як пояснив прем'єр-міністр, договір матиме характер міжнародної угоди. Він затверджуватиметься урядом й ратифікуватиметься Верховною Радою. В ньому ж будуть описані усі деталі про те, як він працюватиме.

Інвестиційний фонд, як зауважив Шмигаль, управлятиметься урядами України та США. Київ, своєю чергою, робитиме у фонд внески від надходжень частини ренти, ліцензій, платежів за корисні копалини. Водночас корисні копалини й власність України не передаватиметься Штатам й не є внесками в фонд.

Доходи, які будуть зароблені від надр, частково йтимуть в наповнення фонду.

Угода про корисні копалини

26 лютого Кабінет міністрів затвердив текст рамкової угоди з США "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України". Угода містить шість ключових моментів:

створення Інвестиційного фонду відновлення;

надра та ресурси належать Україні й не передаються Штатам;

Київ вноситиме до фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів;

Штати робитимуть внески до фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, що є критично важливими для відновлення України;

кошти, які зберуться Фондом, інвестуватимуться виключно у проєкти відновлення країни;

в угоді враховано зобов'язання України у рамках євроінтеграційного процесу.

Сьогодні ж, 28 лютого, президент Володимир Зеленський зустрінеться з головою Білого дому Дональдом Трампом. В ході переговорів, зокрема, планується підписання угоди.