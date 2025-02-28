Что будет после подписания соглашения Украины с США: Шмыгаль назвал следующие шаги

Соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами Америки (США) определяет рамочные условия для подписания будущего соглашения о создании инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству.

По словам Шмыгаля, после подписания соглашения:

будет создана соответствующая делегация, которую утвердят решением Кабинета министров. Делегация, в свою очередь, получит соответствующие директивы;

правительства Украины и Штатов будут нарабатывать проект соглашения о создании инвестиционного фонда развития и восстановления нашей страны.

Следующие же шаги прописаны законом Украины о международных договорах.

Договор о создании инвестиционного фонда

Как пояснил премьер-министр, договор будет иметь характер международного соглашения. Он будет утверждаться правительством и ратифицироваться Верховной Радой. В нем же будут описаны все детали о том, как он будет работать.

Инвестиционный фонд, как отметил Шмыгаль, будет управляться правительствами Украины и США. Киев, в свою очередь, будет делать в фонд взносы от поступлений части ренты, лицензий, платежей за полезные ископаемые. В то же время полезные ископаемые и собственность Украины не будет передаваться Штатам и не является взносами в фонд.

Доходы, которые будут заработаны от недр, частично будут идти в наполнение фонда.

Соглашение о полезных ископаемых

26 февраля Кабинет министров утвердил текст рамочного соглашения с США "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". Соглашение содержит шесть ключевых моментов:

создание Инвестиционного фонда восстановления;

недра и ресурсы принадлежат Украине и не передаются Штатам;

Киев будет вносить в фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов;

Штаты будут делать взносы в фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, которые являются критически важными для восстановления Украины;

средства, которые соберутся Фондом, будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления страны;

в соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса.

Сегодня же, 28 февраля, президент Владимир Зеленский встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом. В ходе переговоров, в частности, планируется подписание соглашения.