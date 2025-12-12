Що буде з паспортом, якщо не вклеїти фото у 25 чи 45 років: роз'яснення ДМС

Паспорт-книжечка зразка 1994 року без вклеєної фотографії після досягнення 25 або 45 років залишається дійсним на час воєнного стану, проте документ потрібно буде оновити протягом 30 днів після його завершення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу .

Що буде, якщо не вклеїти фото вчасно

Якщо українець не вклеїв фото у паспорт протягом місяця після досягнення 25 або 45 років, документ формально вважається недійсним. Однак під час воєнного стану діє спеціальна норма: невклеєні фото не роблять паспорт недійсним, і ним можна користуватися як документом, що посвідчує особу та громадянство.

Після завершення воєнного стану паспорт необхідно буде:

або обміняти на ID-картку,

або вклеїти фото за досягненим віком протягом 30 днів.

У разі пропуску строків без рішення суду паспорт доведеться обмінювати на ID-картку обов’язково.

Яка відповідальність

Згідно зі ст. 197 КУпАП:

проживання з недійсним паспортом - попередження;

повторне порушення протягом року - штраф від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів.

Які документи потрібні та скільки триває вклеювання фото

Для вклеювання фотографії у паспорт-книжечку зразка 1994 року потрібно подати до ДМС:

заяву;

паспорт зразка 1994 року;

дві фотокартки 3,5×4,5 см, що відповідають віку заявника;

якщо паспорт був виданий підрозділом ДМС, який припинив роботу, необхідно додатково надати всі наявні документи з фотозображенням;

у випадках, коли людина пропустила встановлений строк та не бажає обмінювати документ на ID-картку, потрібно рішення суду.

Розгляд заяви зазвичай триває до п’яти днів. У разі додаткової перевірки цей строк можуть продовжити, але не більше ніж на 30 днів. Якщо ж паспорт оформлений підрозділом, картотеки якого не збереглися, а в реєстрах є дані для ідентифікації особи, фото можуть вклеїти в день звернення.