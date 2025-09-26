Що буде з окупованими територіями, якщо не вийде повернути їх силою? Відповідь Зеленського

Якщо у разі припинення вогню Україна не поверне силою окуповані території, це питання буде вирішуватись дипломатичним шляхом у майбутньому.
Про це заявив глава держави Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Axios.
Президент заявив, що Україна не погодиться на територіальні поступки ворогу і не визнає російську владу на окупованих територіях.
"Ми ніколи не визнаємо ці території, які тимчасово окуповані, територіями Росії. Ми не можемо цього зробити", - заявив Зеленський.
Водночас глава держави не виключив варіант компромісу, який, на його думку, буде вигідним "для всіх".
Мова йде про повернення ТОТ в майбутньому, якщо не вийде відвоювати ці території у ворога зброєю.
"Якщо завтра буде припинення вогню, усі зупиняться, і якщо у нас не буде сил повернути ці території, то ми готові говорити про це. Ми готові повернути їх у майбутньому дипломатичним шляхом, а не зброєю. І я думаю, що це хороший компроміс для всіх", - сказав Зеленський.
Він додав також, що такі речі Україна повинна вирішувати шляхом діалогу і "з меншими втратами".
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що вірить у бажання американського лідера Дональда Трампа щодо перемоги України у війні з РФ.
Також президент напередодні розповів про зброю, яка змусить російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо миру.