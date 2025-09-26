RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Что будет с ВОТ, если не получится вернуть их силой? Ответ Зеленского

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Маловичко Юлия

Если в случае прекращения огня Украина не вернет силой оккупированные территории, этот вопрос будет решаться дипломатическим путем в будущем.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Axios.

Президент заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки врагу и не признает российскую власть на оккупированных территориях.

"Мы никогда не признаем эти территории, которые временно оккупированы, территориями России. Мы не можем этого сделать", - заявил Зеленский.

В то же время глава государства не исключил вариант компромисса, который, по его мнению, будет выгодным "для всех".

Речь идет о возвращении ВОТ в будущем, если не получится отвоевать эти территории у врага оружием.

"Если завтра будет прекращение огня, все остановятся, и если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом. Мы готовы вернуть их в будущем дипломатическим путем, а не оружием. И я думаю, что это хороший компромисс для всех", - сказал Зеленский.

Он добавил также, что такие вещи Украина должна решать путем диалога и "с меньшими потерями".

Напомним, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что верит в желание американского лидера Дональда Трампа относительно победы Украины в войне с РФ.

Также президент накануне рассказал об оружии, которое заставит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров о мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеОккупанты