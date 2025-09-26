Что будет с ВОТ, если не получится вернуть их силой? Ответ Зеленского

Президент заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки врагу и не признает российскую власть на оккупированных территориях.

"Мы никогда не признаем эти территории, которые временно оккупированы, территориями России. Мы не можем этого сделать", - заявил Зеленский.

В то же время глава государства не исключил вариант компромисса, который, по его мнению, будет выгодным "для всех".

Речь идет о возвращении ВОТ в будущем, если не получится отвоевать эти территории у врага оружием.

"Если завтра будет прекращение огня, все остановятся, и если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом. Мы готовы вернуть их в будущем дипломатическим путем, а не оружием. И я думаю, что это хороший компромисс для всех", - сказал Зеленский.

Он добавил также, что такие вещи Украина должна решать путем диалога и "с меньшими потерями".